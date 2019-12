México planteará a EU paneles paritarios en lugar de inspecciones en materia laboral

El Gobierno de México planteará a EU que, en lugar de realizar inspecciones de funcionarios estadounidenses en territorio mexicano en el tema laboral, se realicen paneles paritarios de resolución de controversias, informó el canciller Marcelo Ebrard.

En el marco de una nueva negociación del sobre el Tratado entre México, Estados Unidos y Canada (T-MEC), el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, acompañado por la secretaria de Economía, Graciela Márquez, y el subsecretario para América del Norte de la cancillería, Jesús Seade, sostuvieron una reunión con los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Senado que encabeza Ricardo Monreal Ávila.

En un mensaje a medios en el que no se respondieron preguntas, el canciller Ebrard informó que el equipo negociador de México, que encabeza Jesús Seade, subsecretario para América del Norte, planteará en las próximas horas la postura del Gobierno mexicano.

Respecto al tema laboral, detalló que hubo un consensos con los senadores de rechazar los planteamientos realizados en Estados Unidos para realizar inspecciones directas con la presencias de funcionarios de Estados Unidos en territorio mexicano en plantas o empresas? “Evidentemente eso no es aceptable ni se va a aceptar”, agregó.

“México en cambio ve con muy buenos ojos los paneles que en los últimos años no han funcionado para resolver controversias entre México y Estados Unidos. Y de aceptarse el esquema de paneles lo veríamos muy bien para resolver controversias no sólo en lo laboral sino en otros temas.

“Un panel es un instrumento resolución de controversias paritario formado por expertos y con un tercero con autonomía respecto a ambos países, que al final del día es quien toma las decisiones. Y los paneles hoy en día funciona en temas de carácter comercial de México en sus tratados comerciales y en la propia Organización Mundial del Comercio.”

Respecto de los temas del acero y el aluminio, el canciller Ebrard informó que México no aceptará las propuestas de Estados Unidos en sus términos.

En primer lugar, refirió que Washington ha propuesto la obligación de que el 70 por ciento del acero sea de la región de Norteamérica, y, por lo tanto, que pudiera ser desde lo que se llama la fundición originaria de la acero.

“México ya les ha compartido que nos generaría muchos problemas después de esta reunión les diremos que no aceptaríamos de ninguna manera que esa aplicación entre en vigor en el momento en que el tratado se ha ratificado y entre en vigor, por lo que tendría que ser con un plazo de más de cinco años, caso contrario no lo aceptaríamos por ningún motivo”, dijo.

En el caso del aluminio, explicó que el Gobierno de México no aceptará ningún plazo, porque México no tiene el recurso primordial del aluminio que es la bauxita, lo cual nos dejarían una desventaja muy grande, por lo tanto no es aceptarse en el tema del aluminio ningún plazo”, agregó.

En el tema del medio ambiente, Ebrard refirió que México tiene una posición más avanzada que Estados Unidos en muchos temas, para empezar en el tema del cambio climático.

“(México) ha suscrito esos tratados y convenios, y por lo tanto no hemos tenido inconveniente en que los compromisos de carácter internacional como en materia del medio ambiente puedan incluirse en el tratado porque obligarían a Estados Unidos. Entonces lo vemos favorable no vemos reserva mayor”, añadió.

Marcelo Ebrard que México no aceptará un tratado aprobado en el legislativo de Estados Unidos sin tener un conocimiento previo de este, por lo que esta tarde se fijó una postura donde se dejará en claro lo que piensa y propone México.

A la reunión asistió el Senador Ricardo Monreal, Jesús Seade, subsecretario de América del Norte, Graciela Márquez Colín, secretaria de Economía y Mónica González, presidenta de la mesa directiva del Senado.

“No es una práctica usual hacer una consulta así, en pleno proceso de negociaciones, pero ¿por qué se ha hecho esta consulta el día de hoy? Primero porque estamos en las horas decisivas, segundo porque el Senado de la República, han planteado con razón que antes de que México fije su posición se hiciese esta consulta, en la que podamos saber las posiciones que México va a defender”, dijo Ebrard.

El secretario de Relaciones Exteriores puntualizó que “Afortunadamente el Senado ratificó el T-MEC en el verano, y fue una decisión política acertada porque si no hoy en día estaríamos discutiendo muchísimos temas”.

“En Estados Unidos se está dando un proceso interno, en donde hay una negociación entre la administración y la representación legislativa, es decir, nosotros vamos a fijar una posición respecto a un proceso interno de EU, podríamos habernos enterado de otra forma, podría haber sido en el peor de los casos que se hiciera una aprobación o un envío a la Cámara de Representantes de Estados Unidos y después nosotros fijar nuestra postura, aquí se está haciendo de manera previa porque así lo planteó México”, agregó.

Con información de Héctor Usla*