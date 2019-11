México no juzga a un país por sus procesos de reelección: Ebrard

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, dijo este lunes que México no juzgará a los países por sus procesos internos de reelección, esto en la coyuntura de inestabilidad política y social que se vive actualmente en Bolivia, país que ha reelegido a su presidente en dos ocasiones y estaba en proceso de una tercera.

"México no es un país que esté juzgando a los demás en función de sus procesos políticos de reelección; si así fuere, no podríamos tener la Presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. La esencia de la convivencia política es el respeto a las decisiones políticas de cada país, tomadas de acuerdo a su proceso interno", comentó Ebrard en la conferencia mañanera.

El presidente de Bolivia, Evo Morales -quien el domingo renunció a su cargo luego de tres semanas de conflictos en las calles y después de que el Ejército le 'sugiriera' su dimisión-, llegó a la Presidencia en 2006 y se reeligió en dos ocasiones.

En enero de 2020, Morales iba a culminar su tercer mandato, con lo que cumpliría 14 años en el poder. El 20 de octubre pasado había sido elegido -con irregularidades, según la Organización de Estados Americanos- para un cuarto periodo como presidente.

Esta fue una de las razones por las que se desataron las protestas en las calles y que terminó con su renuncia.

"La mayor parte de los países de América Latina tiene reelección. México es uno de los pocos países en América que no tiene reelección. Hay países que tienen límites y hay países que no. Lo que no podemos aceptar es que un Ejército salga y diga 'este presidente tiene que renunciar', como pasó ayer (en Bolivia)", añadió Ebrard.