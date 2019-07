México no es Tercer País Seguro de facto: De la Fuente

México no es Tercer País Seguro de facto, aseveró el embajador de México ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Juan Ramón de la Fuente.

El embajador visitó el Senado, donde se reunió con los integrantes de la mesa directiva de la Comisión Permanente del Congreso, cuyo presidente es el senador Martí Batres y el vicepresidente es el diputado Porfirio Muñoz Ledo.

De la Fuente recibió el respaldo del Poder Legislativo para que México sea candidato al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

El embajador ventiló su desacuerdo con el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, quien ha declarado que México se convirtió, en la práctica, en Tercer País Seguro de Estados Unidos.

“Pues no. No es de facto. Hay una diferencia jurídica. Cuando firmas convenio de Tercer País Seguro lo que haces es liberar al país de destino de su responsabilidad internacional. Cuando tú ya tienes un tercer país, tú ya no tienes que cumplir con ese principio (de asilo)”, explicó.