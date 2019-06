México no debe ser el 'sparring' electorero de Trump: Monreal

México no debe convertirse en el “sparring electorero” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y, sobre todo, es “inadmisible” que nuestra nación se convierta en tercer país seguro de la Unión Americana, afirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal.

Por ello, el líder de la bancada de Morena en la Cámara alta consideró, en rueda de prensa, que México debe “actuar con inteligencia” y, sobre todo, con una “estrategia bien definida”.

Señaló que nuestro país debe identificar, sumar y cultivar alianzas políticas estratégicas con factores reales de poder en Estados Unidos que tienen intereses claros en nuestro país, desde corporativos empresariales con inversiones en México, hasta legisladores federales, con una base electoral fuertemente hispana.

Además, el morenista recomendó tomar en cuenta el poder judicial estadounidense, el cual representa un “gran contrapeso” y el “mejor antídoto institucional” que ha logrado contener las “embestidas”, los “caprichos” y las “actitudes autoritarias” del inquilino de la Casa Blanca.

“Hay que aprender las reglas del juego de la relación bilateral y hacer uso de los contrapesos. Yo sí creo en eso. También creo que México va a salir adelante, a pesar del momento tan complicado que estamos viviendo, y a pesar de este tormento tuitero, que no hay que verlo con indiferencia y menos con desdén”, agregó.

Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Cámara de Diputados, por su parte, acusó que México no puede renunciar al derecho humano a la migración, por lo que “es gravísimo que México selle sus fronteras en contra de los tratados internacionales”.

El diputado de Morena criticó que el gobierno mexicano se fue con “la finta”, y cayó en el juego político interno y en las “bravatas electoreras”, rumbo a los comicios en la Unión Americana, en 2020, del presidente Donald Trump.

“Estas son bravatas electoreras, yo no creo que el gobierno pueda ni siquiera comprometerse a hacerlo. Nunca he entendido, lo confieso, no soy economista, qué tan grave es 5 por ciento de aranceles”, declaró el legislador.

En tanto, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, exigió que el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador informe de los acuerdos con Donald Trump y defienda nuestra soberanía.

“¿La política migratoria de México ya quedó condicionada por los intereses de Estados Unidos? ¿Cuáles son los términos que no conocemos del acuerdo con Donald Trump? Exigimos al gobierno federal revele los pormenores de la negociación, y que, sobre todo, Andrés Manuel López Obrador defienda nuestra soberanía”, expresó el panista en Twitter.