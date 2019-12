México firme en la no intervención: Sánchez Cordero

En el gobierno “seguimos firmes en la no intervención. Yo en lo personal, como también lo hizo el presidente (Andrés Manuel López Obrador), juramos guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y defender la soberanía nacional”, aseveró la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero al referirse a la reunión del gobierno mexicano con el fiscal de Estados Unidos William Barr.

Entrevistada antes de encabezar el evento sobre el Día del Trabajador 2019, Sánchez Cordero dijo que el Gabinete de Seguridad se reunirá con el fiscal Barr pero la postura en el tema de la soberanía y la no intervención ha quedado firme.

En otro tema, se pronunció también porque en el tema del outsourcing se tenga un debate a través del parlamento abierto en donde se exprese el IMSS; que ha sido el más afectado, los trabajadores, los empresarios, los patrones, los sindicatos y los empleadores a fin de que se llegue a una Ley y a una reforma consensuada y en donde todo mundo cumpla con sus obligaciones de seguridad social.

“Si el consenso general es regularlo, lo regularemos, pero con reglas estrictas. Si el consenso general es tenerlo, entonces avanzaremos, pero tenemos que tener un consenso con todos los actores que están involucrados, avanzar con ellos, no de espaladas a los trabajadores, no de espaldas a los empresarios, no de espaldas al IMSS y no de espaldas a los sindicatos”, dijo.

Respecto a los jóvenes desaparecidos de un centro de rehabilitación, afirmó que ya han sido localizados varios de ellos. “Ya ha habido varios que estamos localizando, entonces obviamente no vamos a permitir en este gobierno que sucedan las desapariciones y las fosas clandestinas y todo lo que en los dos sexenios anteriores pasó”, dijo.

También habló de la elección de la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y apuntó que vamos por la paridad, “aunque sea lentamente pero vamos por la paridad. Que bueno que fue una terna de puras mujeres esperamos también que la próxima terna sea también de puras mujeres cuando se jubile el ministro Fernando franco que es dentro de tres años”, expresó.

“Esperemos que también se tenga la idea y la voluntad política de que vuelva a ser una terna de mujeres para que así ya podamos avanzar a una auténtica paridad dentro de la Suprema Corte de Justicia”, añadió.

En ese sentido, comentó que hoy en día hemos tenido exámenes de oposición para magistradas únicamente de puras mujeres y también exámenes para juezas federales de puras mujeres porque ahí teníamos un déficit. Teníamos el 25 por ciento de magistradas federales y de juezas teníamos de un 30 a 32 por ciento, entonces vamos avanzando.