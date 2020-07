‘México no puede volver a ser ser la piñata electoral de Trump’, opina la excanciller Claudia Ruiz Massieu

El presidente Andrés Manuel López Obrador debería calibrar y ponderar su visita a Washington, porque corre el riesgo de que pueda interpretarse no sólo como una intromisión al proceso electoral de Estados Unidos, sino, sobre todo, como un acto de apoyo al presidente Donald Trump, quien, en busca la reelección, puede volver a usar a México como “piñata electoral”, advierte la excanciller Claudia Ruiz Massieu.

En entrevista con El Financiero, la actual senadora considera que el proceso electoral de Estados Unidos es sumamente complejo, porque, además de ser un país muy polarizado, con tensiones sociales y económicas, el presidente Trump no es el favorito en las encuestas para los comicios que se realizarán en noviembre.

“Esta visita puede ser leída como un respaldo al presidente Trump en ese contexto electoral, lo cual, considerando que el candidato Joe Biden es el favorito en las encuestas, pues entraña el riesgo siempre de quedar mal con quien fuera a ganar”, afirma.

Para la exsecretaria de Relaciones Exteriores en la gestión de Enrique Peña Nieto, un riesgo adicional que el presidente mexicano enfrentará en su viaje a la Unión Americana es que su homólogo estadounidense, quien ha sido un personaje que ha agraviado a los mexicanos, es impredecible.

“No se sabe nunca cómo el presidente de Estados Unidos, en ese estilo tan peculiar, se va a comportar en el encuentro. Puede decir algo incómodo u ofensivo, incluso para los mexicanos. No sería la primera vez el recurso de usar a nuestro país como una piñata electoral, como lo ha usado en muchas ocasiones, y hoy que no le favorecen las encuestas, pues, quizás, sea algo que ocupe para congraciarse más con un electorado que hoy no lo está respaldando como él esperaría”, opina.

Ruiz Massieu sostiene que es normal que los presidentes de México y Estados Unidos busquen tener un encuentro en el marco de la entrada en vigor de T-MEC; sin embargo, es polémico que sea en medio de un proceso electoral.

“A mí me gustaría más bien que fuese el punto de partida de una nueva etapa, donde veamos al Presidente más involucrado en la construcción personal de relaciones internacionales y asumiendo un rol más protagónico en este contexto”, señala.

De acuerdo con la excanciller, esta visita es aún más polémica porque será la primera vez que Andrés Manuel López Obrador salga del territorio nacional como presidente.

Cuestionada sobre si el mandatario debería encontrarse con el demócrata Joe Biden, Ruiz Massieu refiere que buscar una reunión con un candidato a la presidencia en este caso el demócrata, en el proceso electoral sí implicaría totalmente involucrarse en el proceso electoral.