México debe estar preparado ante la inminente llegada del coronavirus: Juan Ramón de la Fuente

México debe estar preparado ante la inminente llegada del coronavirus a territorio nacional, aseveró el embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Juan Ramón de la Fuente.

De acuerdo con el exsecretario de Salud, nuestro país no puede subestimar en lo más mínimo las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud (OMS) ante “lo que ya es una inminente pandemia”.

De la Fuente consideró, en rueda de prensa en el Senado, que este tema puede escalar incluso al Consejo de Seguridad de la ONU, lo cual dependerá de cómo evolucione.

“Lo que ya es una inminente pandemia, porque creo que aunque técnicamente falta algún elemento para que se pueda destinar como tal”, anticipó.

Por ello, subrayó, no existe la menor duda que el coronavirus llegará a México: “la pregunta no es si va a llegar o no va llegar. La pregunta es cuándo va a llegar y si estamos realmente preparados. Yo quisiera pensar que lo estamos. Hay infraestructura, hay gente capaz, pero me parece que no podemos subestimar su importancia. Todas las precauciones son pocas”, consideró.

El embajador aseveró, ante esta situación, que existen dos ventajas: la letalidad del virus es baja en relación a otras y el aumento de la temperatura , conforme avance el año.

“Esto es lo que va a acabar siendo la mejor protección que vamos a encontrar contra la pandemia, el aumento de la temperatura, pero mientras tanto hay que asumir que el virus va a llegar a México, que nos va a pegar.

“Y ojalá que el sistema de salud eche mano de la infraestructura y sobre todo de los recursos humanos capacitados que tenemos. Son expertos de la propia OMS algunos de ellos, para que más allá de las divisiones en sector este sea un punto en que cerremos filas porque lo necesitamos. Nos va a pegar, no tengo la menor duda”, remató.