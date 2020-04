México, de los países con menos analfabetismo político en el mundo: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este miércoles que México es de los países del mundo con menos analfabetismo político.

"Fíjense que México es de los primeros lugares en el mundo con menos analfabetismo político. Todavía hay, pero ya mínimo, y eso que existe analfabetismo político, que no se confunda, no está en la mayoría del pueblo, no está abajo, o no está abajo necesariamente, está repartido", dijo durante su conferencia de prensa matutina.

El mandatario federal aseguró que esto se ha logrado en los últimos tiempos y que en ese sentido han ayudado mucho las redes sociales. Esto debido a que los ciudadanos ya se informan a través de nuevos medios, apuntó.

Reiteró que este tipo de analfabetismo no viene solo desde abajo.

"Hay veces que es más el analfabetismo político en alguna determinada clase social, pero en general en nuestro país (...) esto se ha logrado en los últimos tiempos, es de los países con menos analfabetismo político en el mundo, y en eso nos ayuda mucho el que existan las redes sociales, porque sino estaríamos en el atraso siempre", consideró.