México, con cifra de muertes violentas similares a países en guerra: Bachelet

La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, advirtió que México registra cifras de muertes violentas similares a las de países que se encuentran en guerra, por lo que consideró que debe revertir esta situación sin recurrir a “falsos atajos”.

Tras su visita oficial en México, la expresidenta de Chile reconoció la apertura del Gobierno mexicano para atender los principales problemas del país, particularmente en lo relacionado a la seguridad y las desapariciones forzadas.

Sin embargo, aseveró que después de los cinco días en los que sostuvo encuentros con distintos sectores en el país, “me voy con la sensación de que tenemos que trabajar mucho”.

Estimó que el actual Gobierno mexicano heredó una situación de extrema violencia, pero enfatizó que tan trascendental como es resolver los abusos y violaciones del pasado, también se debe evitar que se reproduzcan nuevas atrocidades y refirió que en los primeros meses de la actual administración se han emprendido siete mil 299 investigaciones por homicidio doloso y 240 por feminicidio.

“México tiene cifras de muertes violentas propias de un país en guerra, 252 mil 538 desde el año 2006. Un país con enormes recursos humanos y económicos como México debería poder revertir esta situación sin recurrir a falsos atajos y esta ha sido la desalentadora realidad en los últimos lustros, en los que los distintos cuerpos de seguridad en el país no sólo fueron incapaces de reducir los alarmantes niveles de crímenes y abusos, sino que ellos mismos fueron protagonistas de vejaciones inconcebibles en una democracia”, manifestó.

En ese sentido, Bachelet enfatizó que respecto al convenio que firmó con el Gobierno mexicano sobre la Guardia Nacional, su oficina no sólo hará el acompañamiento en materia de capacitación, sino que también dará seguimiento para alertar sobre cualquier tipo de desviación en la nueva corporación.

“No sólo se requiere trabajar con la Guardia Nacional, sino también con otros Poderes del Estado, porque también se requiere que si en algún momento esto no se respetara, no tiene que haber impunidad, es decir, si en algún momento se sobrepasara una situación, los responsables tienen que ser llevados ante la justicia, tienen que sancionarse con la justicia y no puede haber impunidad (…). Nuestra tarea es apoyar, pero también nuestra tarea es alertar si vemos que las cosas no van por el camino que corresponden”, advirtió.

Respecto a los casos de los desaparecidos, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos insistió que es necesario que los restos que se encuentren sean identificados y entregados dignamente a sus familias.

Por ello, refirió que como comunidad internacional, la ONU podría apoyar a México en materia técnica y forense.

“Aparentemente no hay arqueólogos ni antropólogos forenses, se requiere también mayor capacidad tecnológica para generar, hay bancos de datos que se han tomado de las familias durante todo este tiempo para estudiar el DNA, que permitan después hacer la comparación con los cadáveres o con los restos encontrados, pero estos bancos están desordenados, entonces aquí la voluntad del gobierno, he tenido ocasión de conversar con las personas de la Comisión de Búsqueda, con distintas instituciones, es armar todo un sistema que permita ordenar lo que hay, relacionarlo con los familiares, generar mayor capacidad técnica”, explicó.