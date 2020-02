México carece de estrategia contra ataques cibernéticos, dice diputado Benito Medina

El presidente de la Comisión de Defensa Nacional en la Cámara de Diputados, general y diputado federal del PRI, Benito Medina Herrera, alertó que en México no hay una estrategia para contraatacar las irrupciones cibernéticas, sólo se reacciona cuando suceden, se requiere de un “paraguas” para estos problemas que son parte de la seguridad nacional.

Durante el conversatorio “Retos de la ciberseguridad en México”, enfatizó que la protección no es un gasto, es una inversión debido a que “la seguridad cuesta”; además, la sociedad tiene que tomar conciencia de este asunto.

Las grandes empresas que deben tener sistemas de protección, muchas veces no los adoptan. “Se piensa que no nos va a pasar lo que le pasa a otros por descuido, pero nosotros no tenemos medidas preventivas para actuar”, alertó el legislador.

La diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez (PT), secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores, consideró que México no puede quedar fuera de convenios internacionales en materia de ciberseguridad, es muy importante parar a hackers y contar con soluciones para este tipo de ataques.

“Nos debemos unir los legisladores para iniciar y nutrir un cibercódigo que tipifique temas de seguridad nacional y de datos personales, especialmente cuando se trate de adolescentes, niñas y niños. Aquí están inmersos los temas de pederastia y pornografía infantil”.

El director de Open Source Intelligence (OSINT) Latinoamérica, Amaury Fierro, precisó que México ocupa el onceavo lugar del Top20 de países con más ataques cibernéticos en los últimos 30 días, muchos de los cuales los realizan hackers dentro del territorio nacional.

La función del Poder Legislativo es esencial, porque “no hay ley de ciberseguridad y no existen los delitos cibernéticos de manera propia”.

Lamentó que México sea sólo observador en el Convenio de Budapest, primer tratado internacional que busca hacer frente a los delitos informáticos, especialmente por la falta del conocimiento en este tema.

Grecia Macías Llanas, de R3D (Red de la Defensa de los Derechos Digitales), comentó que la ciberseguridad debe estar basada en las personas con un punto de vista humano para no caer en el extremo de un Estado censor que viole los derechos humanos bajo la justificación de seguridad nacional.

Enfatizó que “antes de crear cualquier tipo de legislación, debemos conocer qué tipo de amenazas hay”.