México nunca admitirá acción alguna que viole la soberanía nacional: Ebrard tras anuncio de Trump

México no aceptará una violación a su soberanía, informó este martes el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, a través de su cuenta de Twitter.

"México no admitirá nunca acción alguna que signifique violación a su soberanía nacional. Actuaremos con firmeza", indicó el canciller mexicano en la red social.

En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dijo este martes que el Gobierno de México buscará tener un encuentro de alto nivel con autoridades de EU para presentar su posición sobre las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien dijo que los cárteles del narcotráfico de México serán designados de manera oficial como organizaciones terroristas.

De acuerdo con el documento, el secretario de Relaciones Exteriores establecerá además contacto con su homólogo, Michael Pompeo.

"La Secretaría de Relaciones Exteriores informa que ha entrado en comunicación con las distintas autoridades correspondientes de ese país para conocer el contenido y los alcances de lo enunciado en ese espacio", dicta el documento.

La Secretaría de Relaciones Exteriores agregó que promoverá el diálogo y una hoja de ruta que nos permita avanzar para reducir los flujos de armas y dinero a la delincuencia organizada desde Estados Unidos hacia México, así como precursores químicos y drogas que atraviesan nuestro territorio con rumbo al país del norte.

"Por lo que se infiere de la declaración, y con base en la información que hasta el momento nos han hecho llegar las autoridades de nuestro país vecino, se estima que el encuentro propuesto por México se podrá llevar a cabo en el futuro cercano", apuntó la SRE en el comunicado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció más temprano este martes que los cárteles del narcotráfico de México serán designados de manera oficial como organizaciones terroristas.

"Absolutamente, los voy a designar como organizaciones terroristas, absolutamente", dijo el mandatario en una entrevista para 'The O'Reilly Update'.

“He estado trabajando en ello desde los últimos 19 días. Esa designación no es fácil, implica todo un proceso y estamos en ello”, agregó el mandatario.

Cuando el entrevistador, Bill O'Reilly, le preguntó si esperaba que se le atacara por tomar dicha decisión, Trump dijo que no le importaba.

“No me importa. Me atacan de todo. Realmente no me importa", concluye.

Durante la entrevista, O’Reilly le dijo a Trump que si otro país asesinara a 100 mil americanos, Estados Unidos iría a la guerra con dicho país. Después, le indica que los cárteles mexicanos han matado a más de 100 mil estadounidenses cada año por el envío de narcóticos, a lo que Trump contestó:

“Los cárteles serán designados. Ya le ofrecí ayuda a México, me gusta su presidente realmente, de hecho he trabajado mucho mejor con este presidente (López Obrador) que con el previo”.

“El presidente de México tiene políticas socialistas, es un muy buen hombre. Y de hecho le ofrecí que nos dejarán ir y limpiar, una oferta que él rechazó”, agrega Trump.

Apuntó que los cárteles “tienen dinero ilimitado, porque es dinero de drogas y de tráfico humano”.

No quiso revelar cómo comenzaría a atacar a los cárteles, una vez considerados como terroristas.

El domingo la familia LeBarón publicó en 'We The People', la plataforma de peticiones de la Casa Blanca, una solicitud para que se realizara la designación por considerar que las organizaciones criminales mexicanas secuestran y extorsionan con casi total impunidad.

“Son terroristas y es hora de reconocerlo”, dicta la publicación que requiere de 100 mil firmas para obtener respuesta de la Casa Blanca, según los protocolos de la plataforma.

El pasado 4 de noviembre la familia LeBarón fue víctima de un ataque en el municipio de Bavispe, Sonora, en el que tres mujeres y seis menores de edad fueron asesinados cuando viajaban en tres camionetas.

Tras la petición, el canciller Marcelo Ebrard consideró que definir a las agrupaciones dedicadas al narcotráfico como terroristas es inconveniente e innecesaria.

"No necesitas designar o clasificar un grupo específico como terrorista para actuar en contra de él. Hay muchísimos casos, como las extradiciones en curso, que demuestran que sería innecesario. Además de inconveniente, innecesario", apuntó.

