Mexicanos desplazados por la violencia piden al Gobierno evitar ser enviados a Centroamérica

Mexicanos desplazados por la violencia en sus entidades de origen se manifestaron este viernes en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en Tijuana, Baja California.

Piden la intervención del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que el gobierno de Estados Unidos no los envíe a Centroamérica.

El pastor Alberto Rivera, presidente de la Asociación Civil Agape, entregó un documento a la SRE donde denuncian que agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) han obligado a varios mexicanos a poner sus huellas digitales en un documento, como señal de aceptación para ser enviados a Centroamérica.

“Los han forzado 'doblándoles el brazo' y poniendo sus huellas por la fuerza. Pedimos que investiguen quiénes firmaron y quiénes tienen solo huellas. Cuando nuestros paisanos denuncian al crimen organizado y los envían a Centroamérica, sus vidas se ponen en riesgo. Pedimos la ayuda de Marcelo Ebrard y el presidente, que quiere proteger a nuestros paisanos”.

El grupo entregó un documento firmado por los migrantes, donde señalan que no van a poner su firma o sus huellas en Estados Unidos para que los envíen a cualquier país de Centroamérica.

“Nos dijeron que los van a empezar a mandar en febrero a los mexicanos a Centroamérica. Vamos entregar el documento a Derechos Humanos nacional e internacional”, aseguraron.

Al respecto Laura, una joven migrante originaria de Guerrero y madre de dos menores, comentó que esperan que el presidente López Obrador los voltee a ver.

“Queremos que interceda por nosotros. Sé que no puede tomar parte en leyes que no son de nuestro país, pero sí puede tener voz y voto, que no permita que el presidente Donald Trump y con los países que firmaron el trato de países seguros y que en el momento de pedir asilo nos vayan a deportar a Guatemala, Honduras, El Salvador”, mencionó.

Viene huyendo de la violencia en Guerrero, y apunta que los cárteles tienen conexiones en Centroamérica.

“Nosotros fuimos testigos de hechos violentos y fuimos amenazados, tememos represalias no podemos regresar. Llevo dos meses en Tijuana, pedimos asilo, nos dieron un numero, la lista es lenta. Si esos países a donde nos quieren mandar fueran seguros, no habría caravanas", dijo.