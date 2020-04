'Mejor bájenle', dice AMLO a grupos criminales que reparten despensas durante pandemia

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó este lunes a los grupos criminales que reparten despensas durante la pandemia de COVID-19 a que "mejor le bajen".

"Se trata de filantropía, de fraternidad, de solidaridad verdadera. Aprovecho para decirle a los que están en las organizaciones que se dedican a la delincuencia, que he estado viendo que reparten despensas, eso no ayuda (...) estamos atendiendo lo del coronavirus pero desgraciadamente seguimos teniendo problemas de homicidios, ni siquiera porque existe esta situación del coronavirus se han calmado, entonces que no vengan ahora a decir 'estamos entregando despensas', mejor bájenle", comentó.

La semana pasada El Chapo 701, se publicó un video en Facebook donde trabajadores la compañía fundada por la hija del narcotraficante, Alejandrina Guzmán, armaban cajas que incluían papel higiénico, pasta y aceite vegetal.

El CEO de El Chapo 701, Julio Campos, mencionó en entrevista con El Financiero que con estas acciones, además de brindar ayuda a quienes más lo necesitan, se busca reducir presión sobre la marca y su vinculación a la delincuencia organizada.

En tanto, hombres llegaron a colonias de municipios del norte de Tamaulipas en camionetas Ford Lobo, vestidos con uniformes camuflados, con su AK47 colgada y rostros cubiertos, para repartir despensas.

Hay fotos y videos con acciones como esa del Cártel del Golfo, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, y del Cártel de Sinaloa; de este último las acciones las dirige Alejandrina Guzmán.

El mandatario federal señaló en su conferencia matutina de este lunes que acciones de estos grupos como entregar despensas no ayudan.

"Ayuda el que dejen sus baladronadas, ayuda el que le tengan amor al prójimo, ayuda el que no le hagan daño a nadie, ayuda que no se sigan enfrentando y sacrificando, ayuda que piensen en sus familias, sobre todo en sus madres, en el sufrimiento que les provocan. Ayuda también el que piensen en el sufrimiento que les provocan a las madres y los familiares de las víctimas", puntualizó.

Además, dijo que su Gobierno continuará ayudando a la gente para que no le falte nada. "Y también a los que están en malos pasos, decirles que ellos también, sobre todo los que no han cometido delitos graves, que no den el paso", dijo.

Con información de Bloomberg y David Saúl Vela.