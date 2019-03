Medios influyen en percepción de inseguridad en Jalisco: Alfaro

GUADALAJARA.- El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, señaló que los medios de comunicación son partícipes en causar una percepción de inseguridad en la ciudadanía. Además, señaló que los asesinatos registrados en la entidad en lo que va del año no corresponden a una ola violenta, sino a pugnas entre integrantes de la delincuencia organizada.

Lo anterior fue expresado por el mandatario durante su participación en el acto de toma de nota del presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco).

Alfaro sostuvo que se recuperaría la paz y la tranquilidad en la entidad, señalando que la complicidad entre el gobierno y el crimen organizado había terminado, e insistió en que todos los indicadores de delitos de fuero común van a la baja.

“Ojalá escuchen los medios de comunicación, porque cuando uno dice algo respecto a los medios, y no le voy a poner adjetivos, yo creo que esa parte no está bien, pero los medios tienen mucho que reflexionar sobre su papel, particularmente aquellos, afortunadamente poquitos, que decidieron convertirse en promotores del miedo de manera gratuita y que todos los días quieren asustar a esta ciudad y decir que estamos condenados a vivir en el terror, desde aquí les digo a todos, Guadalajara y Jalisco no se van a rendir, no vamos a permitir que el miedo nos gane, vamos a luchar” , expuso el mandatario.

En su discurso, señaló que la violencia está contenida y que la mayoría de homicidios corresponde a objetivos focalizados.

“Hoy, a poco más de tres meses de gobierno, todos los indicadores de delitos del fuero común van a la baja en Jalisco; en el tema de violencia y asesinatos hay un disputa muy fuerte de grupos de delincuentes, gente que viene de otros estados que vienen a cometer estos crímenes; contra eso, apretar el ritmo, y delitos que afectan a los ciudadanos, no modificar el rumbo que tenemos, vamos poco a poco, el ritmo de seguridad se debe reforzar y solo con coordinación, es el principal desafío que tenemos” dijo.

El gobernador lamentó que haya personajes que solo quieren ver lo negativo y difundir miedo o terror a la ciudadanía de manera gratuita, cuando lo que se requiere es una ciudadanía informada, “asumir cada quien su responsabilidad y no se vale criticar sin entender la parte que nos falta hacer a todos.”

Reiteró su compromiso de combatir los índices de inseguridad e insistió que las cifras del Sistema Nacional de Seguridad (SNSP) no son exactas.