'Mediocre y chafa', informe de un 'gobierno fallido': senadores del PAN

El discurso alusivo a su Segundo Informe del presidente Andrés Manuel López Obrador es una muestra de que su gobierno no sólo es “mediocre” y “chafa”, sino, además, un “gobierno fallido”, aseveraron senador de Acción Nacional.

El coordinador de la bancada albiazul, Mauricio Kuri, destacó que el mandatario no puede dar buenos resultados para resolver los problemas que enfrenta el país.

Puntualizó que a diario cuatro mil 345 familias pierden su empleo; hay dos patrones menos en el IMSS; caen 32 mil 787 personas caen en la pobreza; tres mil 129 personas son contagiadas de COVID-19; 385 mueren; 99 personas son asesinadas; tres mujeres son víctimas de feminicidio; Pemex pierde tres mil 333 millones de pesos, y la CFE pierde 532 millones de pesos.

En tanto, el senador veracruzano Julen Rementeria consideró que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es “un gobierno fallido”.

“Me parece a mí que lo que ha hecho el presidente es destruir la economía, destruir las posibilidades del acceso a la salud. En materia educativa traen un desorden terrible. En seguridad cada día, seguramente este año, el 2020, va a ser el año con los registros de mayor violencia en la historia de este país, a pesar de que se le dieron los insumos para lograr lo que él ofrecía, pacificar a México. (...)

“Me parece a mí que hoy tenemos que lamentar que tenemos un gobierno que no sirve, un gobierno que yo calificaría como un gobierno fallido. Y que busca culpables en sus excusas, en sus discursos. Que por supuesto el combate a la corrupción es solamente una materia de discurso y que en los hechos no se ve reflejado”, consideró.

Para la panista Xóchil Gálvez, el Segundo Informe de Gobierno de López Obrador es igual que su gobierno: mediocre.

“Ha tenido un gobierno mediocre, por lo tanto es un informe mediocre. Además de la cantidad de mentiras y de la falta de autocrítica, hoy el presidente tenía la enorme oportunidad de redireccionar el rumbo de su gobierno, de hacer un alto a la tercera parte del gobierno y replantearse pues nuevas estrategias por aquello que no estaba funcionando”, señaló.

La senadora Kenia López Rabadán aseveró que el informe del mandatario “fue tan chafa porque no tiene nada bueno que informar, esa es la realidad, no tiene hacia los mexicanos un mensaje claro porque no hay cifras buenas en este gobierno”.