La decisión de Medina Mora de renunciar fue libre; no di instrucciones para que se le acosara: AMLO

Eduardo Medina Mora tomó libremente su decisión de dimitir a su cargo como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dijo este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Hay quienes sostienen que es una venganza política (contra Medina Mora). No, nada de eso. Es una investigación y él tomó libremente su decisión de renunciar, yo no di instrucciones de que se le acosara para que renunciara, es una investigación que tiene la Fiscalía", comentó el mandatario nacional.

Una de las fuerzas políticas que criticó el actuar de López Obrador ante el caso de Medina Mora fue el PAN, partido que dijo que el presidente de México violaba la Constitución al aceptar inmediatamente la renuncia del ministro sin conocer la situación "grave" por la que tomaba la decisión de dimitir, lo que viene en el artículo 98 de la Carta Magna.

El jueves, Medina Mora presentó su renuncia como ministro de la Corte, la cual ese mismo día fue aceptada por el titular del Ejecutivo.

Para el martes, se prevé que el Pleno del Senado apruebe la renuncia del ministro, lo que sería su punto final en el cargo.

Después de este paso, López Obrador tiene que proponer una terna al Senado para elegir al nuevo ministro o ministra.

Al ser cuestionado sobre los perfiles para el cargo, el mandatario dijo que serán "muy buenos perfiles, gente honesta que no sean corruptos, profesionales de acuerdo con los requisitos y con el distintivo de la honestidad, que no sean mercaderes, que no sean traficantes de influencia, que sean gentes honestas".