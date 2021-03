Médicos me indicaron esperar para ver si me vacuno contra COVID-19: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este lunes que se practicará estudios antes de vacunarse contra el COVID-19.

"Ya me va a corresponder, pero voy a practicarme unos estudios en estos días porque los médicos que me atienden, quienes me ayudaron cuando padecí COVID, me hicieron análisis y me recomendaron que esperara porque tengo anticuerpos. Ya pasó ese tiempo, pero quiero esperar a que me recomienden qué es lo más conveniente", indicó.

La campaña de vacunación contra el COVID-19 en la Ciudad de México continuará esta semana en cinco alcaldías, informó la jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, el pasado viernes. Estas serán Benito Juárez, Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Iztapalapa y Gustavo A. Madero.

El día 30 de marzo comienza la vacunación a los adultos mayores de la alcaldía Cuauhtémoc, que es donde se encuentra Palacio Nacional.

"Está ya programada esta semana para la Cuauhtémoc (la vacunación). También pude haberme vacunado en Tlalpan, ahí tengo mi domicilio. La credencial ya la cambié, estoy domiciliado aqui en Palacio Nacional", apuntó.

