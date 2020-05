Médicos a Zoé Robledo: 'trabaje un día como nosotros, sin protección'

Enfermeras, doctores, laboratoristas, paramédicos y personal de limpieza del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social realizaron una protesta en las instalaciones de ese hospital, en la colonia Doctores, para exigir insumos básicos y capacitación para atender a pacientes con COVID-19.

En la movilización, los inconformes aseguraron que “ya hay casos de enfermeros del área de hemodiálisis que se están contagiando”, y pidieron a las autoridades de esa institución resolver esta situación en las próximas horas, sobre todo ante el inicio del pico de contagios.

Afirmaron que una compañera de enfermería (de quien no dieron su nombre) “pasó una semana enferma, no se le dio la atención que necesitaba y murió por Covid. No nos negamos a trabajar, pero exigimos estar protegidos”, recalcaron.

Una de las demandas, incluso, fue que el director general del IMSS, Zoé Robledo, vaya a “despachar” a los hospitales que forman el complejo del Centro Médico Siglo XXI, y que “use los mismos cubrebocas que el personal”.

Una de las enfermeras que se manifestó ayer, y que optó por no revelar su nombre, aseguró que “las unidades habilitadas para atender a los pacientes son un riesgo para el personal y que el equipo que se les da es insuficiente y de mala calidad”.

También manifestaron su desacuerdo con los protocolos en el manejo de cadáveres con coronavirus, y exigieron su revaloración por parte de las autoridades de la institución.

“Es un punto de gran incertidumbre y temor entre el personal por la distancia que recorren los cuerpos en área de paso libre de derechohabientes, personal y proveedores, sin activar código de sonido”, demandaron.

En la protesta, que se realizó al interior y al exterior de las instalaciones, también exigieron que se haga efectivo el bono prometido a los trabajadores que atendieran a pacientes con COVID-19.

Y demandaron una mayor protección al personal designado al área de atención a pacientes “No Covid”, así como vestidores para médicos, enfermeros y camilleros. Enfatizaron que la unidad habilitada para pacientes con coronavirus “no está hecha para atender esos casos”.

También reclamaron que el martes 5 de mayo “varios cadáveres fueron amontonados en un cuarto, sin las medidas de protección necesarias”.

En las últimas semanas, personal médico de distintas instituciones ha levantado la voz por la falta de equipo y de capacitación para atender a pacientes con COVID-19.