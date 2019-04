'Me ven menudita, pero sé ser jefa', sostiene Sheinbuam

Con un incremento salarial del cinco por ciento superior a la inflación, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, advirtió a los policías capitalinos que la corrupción no será tolerada en su administración.

“Vamos a ir poco a poco, que sientan que sus condiciones de trabajo van a ir mejorando, pero que quede clara una cosa: aquí no se permite la corrupción. Aunque me ven, unos de ustedes me conocen de antes, me ven flaquita, menudita, sí sé ser jefa eh, y se va a acabar la corrupción, porque se va a acabar la corrupción”, advirtió.

Durante la ceremonia de Entrega de Reconocimiento al Policía del Mes, la mandataria local afirmó que el incremento real será del nueve por ciento, el cual se aplicará en mayo y será retroactivo; además de que se entregarán incentivos mensuales de tres mil pesos a jefes de cuadrante.

En su oportunidad, Jesús Orta Martínez, secretario de Seguridad Ciudadana, reconoció que en los cuerpos de policía capitalinos existen mandos corruptos que “han generado una opinión negativa en la ciudadanía”, por lo que ya se identifican y castigan.

“Y no nos vamos a cansar de hacerlo porque no podemos permitir que quienes tienen la misión de proteger a la ciudadanía estén haciendo justo lo contrario. No nos vamos a cansar hasta que el policía sea una persona reconocida y respetada por la sociedad”, afirmó.

Salvador Guerrero Chipés, consejero presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia de la Ciudad de México, recordó que la entrega de reconocimientos surgió luego de que dos elementos presentaron a la Fiscalía de Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos a tres oficiales de policía detenidos en flagrancia.

“Si existe corrupción policial esta debe terminar, y eso lo comparten los propios policías y sobre todo la jefa de gobierno”, afirmó.