Me sentiría frustrado si los conservadores no protestaran: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió este domingo, en su visita a Morelos, a la manifestación de integrantes del Frente Nacional Anti-AMLO (FRENAAA) y expresó que si bien respeta las expresiones en su contra, añadió que se sentiría frustrado si estos no protestaran, por lo que expuso que ahora que tomaron la decisión de bajarse de los carros, para marchar y acampar, ahora que se queden ahí.

Al enumerar cada uno de los avances de los programas de su administración y que forman parte de su proyecto de transformar al país, López Obrador consideró que están avanzando y la economía mejorará, esto por el combate a la corrupción y la entrega de diversos apoyos.

“Un signo de que estamos sentando las bases, es que ahora protestan los que se dedicaban a medrar, a saquear, que estaban acostumbrados a vivir bajo el amparo del poder público”

“Que sepan nuestros adversarios conservadores (que) nosotros no somos iguales, no somos autoritarios, no somos represores, se garantiza sus libertades plenas (…) que no van a ser molestados, que se van a poder quedar ahí, en sus casas de campaña”, agregó .

"Por eso estoy contento, porque imagínense que no protestaran los conservadores; las cosas están cambiando y una muestra de ellos son las protestas”, señaló.

Si bien dijo que los cuidarán y garantizarán sus libertades (de los protestantes), les reiteró que deben quedarse en las casas de campaña, pero no en los hoteles, incluso quienes encabezan el movimiento.

“Nosotros nos quedamos ahí varias veces, hasta más de un mes. No estoy llamando a que se vayan todos a acampar todos al Zócalo, que se queden el tiempo suficiente, es interesante que vivan este proceso”, insistió.

Lo anterior lo dijo al visitar Jojutla, uno de los municipios con mayores estragos durante el sismo del 19 de septiembre de 2017 en el sur de la entidad.

En su discurso, mencionó su respaldo al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, y le recalcó que no está solo y que cuenta con todo el apoyo del Gobierno federal.

Mientras la comitiva se encontraba en la Parroquia San Miguel Arcángel, santuario señor de Tula, la cual fue rehabilitada tras sufrir graves daños por el temblor de hace tres años, a los alrededores había manifestación de víctimas que se quedaron sin vivienda y que no han podido volver a sus hogares.

También protestaron estudiantes del Tecnológico de Zacatepec para pedir que sean incluidos en las becas de Jóvenes Construyendo el Futuro, pues aseguran que fueron excluidos.

Posteriormente el presidente, Andrés Manuel López Obrador, el gobernador Cuauhtémoc Blanco y demás miembros del gabinete federal se trasladaron a Zacatepec para continuar con la supervisión de las obras.