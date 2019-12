Me preocupa que el gobernador Martín Orozco se atreva a matarme, dice el periodista José Luis Morales

El periodista José Luis Morales dijo este lunes que no pretende victimizarse y que puede lidiar con amenazas del gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, pero que temía que el mandatario diera "el siguiente paso".

"Por supuesto, son continuas, de cada semana (las amenazas). Lo único que me preocupa es eso, que se atreva a matarme, y lo he hecho responsable, y lo hago hoy, públicamente responsable de lo que me pueda ocurrir", señaló entrevista con Javier Risco en La Nota Dura de El Financiero Bloomberg.

Además, señaló que ha sufrido persecución por parte del mandatario estatal.

Pablo Hiriart publicó en su columna de este lunes en este portal que en dos ocasiones un juez ha mandado a la cárcel al periodista por criticar al gobernador.

"Un juez civil metió dos veces a la cárcel al conductor José Luis Morales, de radio Universal, por formular ácidas críticas a Martín Orozco por el bajo crecimiento económico, la galopante inseguridad y elevada de percepción de corrupción", menciona Hiriart.

Morales comentó que se encuentra "nuevamente advertido" sobre no hablar mal del gobernador, "lo que no sé qué signifique, no voy a dejar de hacer mi chamba".