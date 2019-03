Me iría contenta si AMLO cumple con el 60% de lo que prometió: Tatiana Clouthier

La diputada federal y excoordinadora de la campaña de Andrés Manuel López Obrador en 2018, Tatiana Clouthier, opinó este miércoles en entrevista con Javier Risco para La Nota Dura, que se iría contenta si AMLO cumple con el 60 por ciento de lo que prometió en campaña.

"Yo digo que de lo 100 prometido yo me quedo bastante contenta con que nos den el 60 por ciento y con eso me iría muy, muy contenta", reveló en el programa de El Financiero Bloomberg TV.

"No sé cuál será la expectativa del presidente con la que diga ‘me voy o no me voy contento’ ", aclaró la ahora diputada federal.

Agregó que los políticos están obligados a dar resultados tangibles, aunque en ocasiones, no pueden cumplir todas sus promesas.

"La gente que llega al poder Ejecutivo a través del voto están obligados a dar resultados tangibles porque los resultados de una ley no son tan tangibles y pueden tener momentos y circunstancias de todo lo que prometieron o de las expectativas que lograron generar en el otro, es decir, en el ciudadano, cuánto de ese porcentaje voy a hacer que llegue a traducirse en las acciones propias de lo que se prometió ", argumentó.

Aunque reconoció que hay ciudadanos que quieren cobrarle al gobierno de AMLO deudas de sexenios pasados.

"A veces me da la impresión que hay ciudadanos que quieren cobrar factura, en el buen sentido de la palabra, de lo acumulado desde hace muchos sexenios atrás y lo veo muy poco probable ", detalló.

Clouthier presentó este miércoles en La Nota Dura su libro 'Juntos Hicimos Historia' donde relata sus experiencias como coordinadora de la campaña de Andrés Manuel López Obrador en 2018.