Me dejo de llamar Andrés Manuel si no terminamos Santa Lucía el 21 de marzo de 2022: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó este lunes que la obra del aeropuerto de Santa Lucía se terminará el 21 de marzo de 2022.

"Me dejo de llamar Andrés Manuel si no terminamos (de construir Santa Lucía) si no terminamos el 21 de marzo de 2022", aseguró.

Apuntó que se tomó la decisión de cancelar la construcción de esta obra en Texcoco, donde estaría ubicado el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), porque el terreno iba a hundirse y se convertiría en un "baúl sin fondo". Destacó que, en cambio, Santa Lucía se realizaría en "tierra firme".

Aseguró que, con la construcción en Texcoco, la cual estaría terminada en 2025, tendrían que cerrarse los aeropuertos de la Ciudad de México e incluyó el de Santa Lucía.

López Obrador indicó que, a la par, se están realizando obras en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para su mejoramiento y pronto se resolverá la utilización completa del puerto aéreo de Toluca.

"Estamos rehabilitando el actual aeropuerto, ampliando las salas, mejorándolo y estamos también por resolver la utilización completa el aeropuerto de Toluca para que se resuelva el problema lo más pronto posible de la saturación del aeropuerto de la Ciudad de México", aseguró.

En el caso del aeropuerto, "¿por qué dije 'Vamos adelante a Santa Lucía'? Por el apoyo de los ingenieros militares, por el apoyo de @SEDENAmx. Ahí están día y noche trabajando y me dejo de llamar Andrés Manuel si no terminamos el 21 de marzo del 2022", afirmó @lopezobrador_. pic.twitter.com/hTiYz5Q0zS — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) 6 de enero de 2020

El inicio de la construcción en Santa Lucía estaba planeado para que iniciara el 29 de abril; la fecha fue retrasada para junio, indicó en el momento López Obrador. No obstante, debido a distintos amparos, la obra estuvo detenida más tiempo, hasta que el 17 de octubre de 2019 se llevó a cabo la ceremonia de inicio de la obra.

La confirmación de esa ceremonia ocurrió horas después de que el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México tirara la última de siete suspensiones definitivas que había contra la construcción del aeropuerto civil/militar en Santa Lucía.

El 17 de octubre, AMLO afirmó que el aeropuerto entraría en funcionamiento en 2021.

Con información de Notimex.