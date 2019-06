Me advirtieron que borrara todo lo que había subido en redes, relata reportero secuestrado

VERACRUZ, Ver.- Marcos Miranda Cogco, reportero veracruzano que había sido secuestrado el miércoles, fue amenazado para que borrara publicaciones de noticias de violencia que habían sido colocadas en sus redes sociales.

En entrevista para El Financiero, relató que poco antes de ser rescatado por la Secretaría de Seguridad Pública, sus captores le informaron que lo dejarían libre a cambio de que se comprometiera a eliminar todo lo compartido en su Facebook el día 11 de junio.

El reportero gráfico señaló que ese día había publicado algunas noticias sobre movilizaciones policiales en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, y también unos secuestros en diferentes partes del estado, entre algunas otras notas informativas.

“Me advirtieron que borrara todo lo que había subido un día anterior, todo. Ese día no tuve mucha actividad, como 10 o 12 notas y las bajé (…) no me dijeron una en especial, me dijeron todas”, contó.

El reportero fue interceptado y llevado por la fuerza por un grupo criminal el pasado 12 de junio y su paradero se desconoció por más de 12 horas. Cerca de la 01:00 horas del día siguiente (jueves 13), elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y fuerzas federales lograron su liberación.

Según las versiones oficiales se le marcó el alto a un vehículo sospechoso y sus tripulantes abrieron fuego contra los policías, estos respondieron y lograron que los criminales huyeran dejando el vehículo y a Miranda Cogco en su interior.

“Revisaron la unidad localizando en la parte trasera, tirado sobre el asiento, a un hombre atado de manos, quien manifestó ser Marcos 'N' y privado de su libertad unas horas antes”, señala la SSP en un comunicado.

Miranda Cogco dijo que sus captores nunca le dijeron qué información era la que había desatado su secuestro, y que cuando preguntó solo le decían que se debía a su trabajo como comunicador.

Indicó que en todo momento lo tuvieron atado de manos y con los ojos vendados, además de que fue desnudado y fotografiado, bajo la amenaza de que esas imágenes serían dadas a conocer si seguía publicando información incomoda.

Los golpes en la nuca y el frío del cuarto en el que estuvo encerrado causaron estragos en el reportero también conocido como Marmiko. Tras su liberación usa collarín ortopédico y de acuerdo al médico que lo revisó tiene problemas en los pulmones.

“Me dijeron que era por chismoso, nada más así. Algo claro, algo en específico no (…) me desnudaron, me tomaron fotografías, que las van a usar para cuando yo trate de hacer algo”, indicó.

Actualmente la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas analiza el nivel de riesgo que enfrenta Miranda Cogco. De momento unos policías vigilan su casa, sin embargo, después de la agresión se le podrían asignar guaruras o incluso cambiarlo de domicilio.

Jorge Morales, secretario técnico de dicha dependencia, dijo que este tipo de agresiones no pueden quedar impunes, es por ello que se dará seguimiento para que la Fiscalía General del Estado dé con los responsables.