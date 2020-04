Mayoría de mexicanos cree que golpe económico será peor, aunque habrá menos muertes que en otros países

El 60 por ciento de los mexicanos cree que el impacto de la pandemia de COVID-19 en la economía nacional será mayor que el que tengan otros países, según revela una encuesta nacional de El Financiero.

Por su parte, el 22 por ciento de los consultados cree que el impacto en la economía será menor y 14 por ciento que cree que será igual a otros países.

En buena medida, esta actitud se vincula con la expectativa de que la situación de emergencia debido a la pandemia podría alargarse de uno a cuatro meses, según el 63 por ciento de los entrevistados, aunque el 17 por ciento cree que podría durar incluso más tiempo. Solamente un 14 por ciento cree que la emergencia durará de dos a tres semanas, considerando que el sondeo se realizó antes de que el gobierno anunciara nuevas medidas de aislamiento y suspensión de actividades hasta el 30 de abril.

De acuerdo con la encuesta, el 30 por ciento de los consultados manifiesta la expectativa optimista de que pronto habrá una vacuna contra el nuevo coronavirus, mientras que una mayoría de 65 por ciento cree que eso va a tardar.

Según el estudio, la proporción de entrevistados que dice conocer personalmente a alguien que haya sido contagiado de Covid-19 es el 7 por ciento; el 92 por ciento no conoce a nadie contagiado. Por otro lado, el 8 por ciento de los consultados manifestó que él o algún familiar se ha realizado pruebas para confirmar si se han contagiado o no. El 91 por ciento no ha hecho ninguna prueba.

La encuesta revela que el 14 por ciento de los consultados considera “muy probable” que se contagie de Covid-19, mientras que el 32 por ciento ve el contagio como “algo probable”. En suma, 46 por ciento, casi la mitad de la muestra, cree muy o algo probable que se contagie del virus. Esto es 4 puntos menos de lo que se registró en un sondeo dos semanas antes, es decir, no ha habido un aumento en las percepciones de posible contagio, aun cuando los números de contagiados han ido al alza.

El estudio arroja también que el 47 por ciento dice estar trabajando desde casa y 51 por ciento no. Además, el 37 por ciento reporta que las medidas de distanciamiento social le han afectado a su familia, frente al 59 por ciento que no reporta ninguna afectación. No obstante, el 56 por ciento admite que la situación del coronavirus ya le ha perjudicado mucho o algo en su estado de ánimo.

