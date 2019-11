Más cooperación, menos antagonismo: Ebrard sobre anuncio de Trump de designar al narco como terroristas

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, pidió este viernes una mayor cooperación con Estados Unidos en materia de combate al tráfico de armas y de dinero de organizaciones ilícitas, esto ante la posibilidad de que los cárteles sean designados como organizaciones terroristas.

Por este motivo, el canciller adelantó que la próxima semana se realizará una reunión de alto nivel entre autoridades de México y EU, a la que se invitará al procurador general estadounidense.

"¿Para qué? Pues para que podamos dar pasos hacia adelante, que amplíen la cooperación que tenemos entre México y Estados Unidos porque lo que necesitamos ante las organizaciones es más cooperación mutua, no elementos de diferenciación o antagonismo entre los dos países, porque eso no nos va a llevar a nada, no nos va a servir", apuntó.

Según Ebrard, la propuesta es que la reunión se celebre en México porque ello "subrayaría que podemos apuntalar la cooperación entre los dos países basado en el respeto".

Será el próximo lunes cuando se conozcan las actividades del encuentro, apuntó el canciller.

El martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que designaría a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.

“He estado trabajando en ello desde los últimos 90 días. Esa designación no es fácil, implica todo un proceso y estamos en ello”, agregó el mandatario para el programa The O'Reilly Update.

La posible designación se daría después de la masacre de nueve miembros de la familia LeBarón el 4 de noviembre, en Bavispe, Sonora. Las tres mujeres y los seis niños que murieron en un ataque armado tenían nacionalidad mexicana y estadounidense.

Veinte días después, miembros de esa familia publicaron una petición en el portal 'We The People', una plataforma de la Casa Blanca, en la que solicitaron al Gobierno estadounidense la designación para los cárteles mexicanos como grupos terroristas.