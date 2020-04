Más austeridad y menos corrupción antes de revisar Pacto Fiscal, pide Mario Delgado a gobernadores

El líder de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, dijo a los gobernadores, que exigen revisar o terminar con el Pacto Fiscal federal, que primero sean más austeros, combatan la corrupción y dejen de endeudar a sus estados.

"Resulta lamentable que algunos gobernadores planteen la revisión del Pacto Fiscal como una salida fácil", consideró Delgado Carrillo.

Los conminó "a que reflexionen, saquen bien sus cuentas y mejor se pongan a recaudar sus impuestos, a combatir la corrupción, a dejar de endeudar a sus estados y sobre todo practicar medidas de austeridad republicana" .

Advirtió que en caso de que algunos estados quieran salirse del Pacto Fiscal, "esto abriría la puerta a que se generaran contribuciones locales, lo cual sería una desventaja para sus economías, porque tendrían un mayor número de impuestos" .

“Revisar el Pacto Fiscal en estos momentos de apremio económico es más un posicionamiento político que una reflexión seria sobre la forma en que se cobran los impuestos en nuestro país”, consideró el también presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

Agregó que no hay presupuesto que alcance si no se tienen prácticas serias de austeridad y de combate a la corrupción, controlar el endeudamiento y no sobreendeudar a la población.

El diputado Mario Delgado dijo que es imposible que los gobernadores exijan que se les regrese el equivalente al Producto Interno Bruto (PIB) de lo que se genera en sus estados, porque eso es el valor total de la producción de la economía y lo que se distribuye son los impuestos que recauda el gobierno federal.

Explicó que el gasto federalizado representa el 50 por ciento de la recaudación federal participable, que son los recursos que obtiene el gobierno por todos los impuestos, derechos e ingresos petroleros.

"Es decir, más de la mitad de lo que recauda el gobierno federal es para los estados, la Ciudad de México y los municipios”, dijo.

También, Delgado Carrillo recordó que las entidades federativas cuentan con potestades tributarias, sin embargo no las ejercen y prefieren pedirle al gobierno federal.

“El 80 por ciento de los ingresos en promedio de las entidades depende de las aportaciones y participaciones que en el marco de la Ley de Coordinación Fiscal manda el Gobierno federal a los estados, salvo en la Ciudad de México, que es mitad y mitad, es la única entidad que hace un esfuerzo serio recaudatorio”, detalló.

Incluso, manifestó que el PIB es el valor monetario de toda la producción de bienes y servicios que se producen en las entidades federativas en un año, “lo cual es una magnitud macroeconómica, es un número, pero es intangible, evidentemente no podrían llegar esos recursos como participaciones o aportaciones a los estados”.

Añadió que las participaciones principalmente se distribuyen con una fórmula donde pesa el tamaño de cada economía de cada entidad federativa, la población y el esfuerzo fiscal que realizan las propias entidades y en el caso de las aportaciones federales tienen una lógica resarcitoria para compensar a los estados más pobres.

Destacó que en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha habido una enorme transferencia de recursos a través de los programas sociales para atender a poblaciones que nunca habían sido atendidas, como es el caso de los adultos mayores, las becas para los estudiantes, las pensiones para las personas con discapacidad.

También en los proyectos de inversión que habrá a través de las obras de infraestructura, como el Tren Maya, el Tren Transístimico, la Refinería de Dos Bocas y el beneficio que llega a toda la población manteniendo bajo el precio de los energéticos.