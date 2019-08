Martí Batres impugnará elección interna de Morena que evita su reelección en la Presidencia del Senado

El senador Martí Batres dijo este martes que impugnará la decisión del grupo parlamentario de Morena de rechazar la reelección de la actual Mesa Directiva del Senado y en su lugar optar por otros miembros, entre ellos Mónica Fernández Balboa en la Presidencia de Cámara alta.

El rechazo de la reelección de esta Mesa Directiva evita que Batres repita por un periodo legislativo más en la Presidencia del Senado.

"Voy a presentar, tengo preparada ya después del trabajo de abogados, un recurso ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, que atestiguó el proceso que se llevó a cabo el día de ayer, planteando las irregularidades que se cometieron en este proceso interno", comentó Batres en conferencia de prensa.

El presidente del Senado añadió que tiene elementos necesarios para presentar la impugnación, como que la convocatoria fue firmada por Ricardo Monreal, mismo al que acusa de no haberla respetado al dejar votar a senadores y senadoras del PES y no al PT, cuando se indicaba que solo votarían los de Morena.

Batres agregó que presentará la impugnación entre este martes y el jueves.

Más temprano este martes, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, aseguró que durante una reunión con legisladores del partido, puso a disposición su renuncia, misma que fue rechazada.

En su mensaje, Monreal comentó que está contra la división de su partido, luego de los señalamientos que le ha hecho Batres.

El senador se disculpó por la querella y ofreció su apoyo a Batres.

"A los ciudadanos y ciudadanas simpatizantes de Morena: con sinceridad y humildad, les ofrezco una disculpa porque estos acontecimientos no nos sitúan de manera correcta (...) No vamos a actuar contra ningún compañero o compañera ni a insultarlo (...) Le tendemos la mano al licenciado Martí Batres, a su equipo y a sus simpatizantes y seguidores. No vamos a acudir a la polarización", puntualizó Monreal.

El 'choque' entre ambos legisladores inició el lunes cuando Batres señaló a Monreal de ensuciar el proceso interno de Morena para definir la Mesa Directiva del Senado del próximo periodo legislativo.

"El senador @RicardoMonrealA ensució el proceso interno del Grupo Parlamentario de #Morena a lo largo de todas estas semanas y con una maniobra de último momento al dejar votar a legisladores que no eran de #Morena", escribió Batres en su cuenta de Twitter.

"Durante meses el senador @RicardoMonrealA me persiguió y me combatió para sacarme de la Mesa Directiva. ¿Qué logró? Exhibirse como un político faccioso incapaz de encabezar un amplio movimiento. El riesgo es que regresemos a las épocas del cacicazgo y el poder de un sólo individuo", agregó.