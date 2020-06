‘Se va a poner de a peso el kilo’: amenaza El Marro tras detención de su madre

José Antonio Yépez, El Marro, presunto líder del Cártel Santa Rosa de Lima, amenazó con generar más violencia en Guanajuato, actualmente la entidad más violenta del país, en respuesta al operativo del sábado donde se detuvo a 26 de sus leales, entre ellos su madre, su hermana y su prima.

“Aunque me quede solo como un perro me les voy a aferrar... Se va a poner de a peso el kilo... voy a ser una piedra en el zapato”, amagó en videos que difundió en redes sociales, tras los operativos realizados por las fuerzas federales y locales.

La Sedena informó ayer que el sábado, junto con la Guardia Nacional y autoridades de Guanajuato, se realizó el cateo de una propiedad en el poblado San Isidro Helguera, municipio de Celaya.

La dependencia federal informó que entre los detenidos están María N., Juana N., y Rosalba N., a quienes identificó como presuntas operadoras financieras de la citada organización delincuencial.

Autoridades consultadas por este diario señalaron que las mujeres son familiares directos del Marro. Se trata de María Ortiz, Doña Lucha, madre del capo; su hermana Juana Yépez Ortiz y su prima Rosalba.

La Sedena reconoció que las capturas originaron el sábado ataques a vías de comunicación, por lo que de manera inmediata las autoridades acudieron a liberar el tránsito y garantizar la seguridad de la población. Según los reportes, los narcobloqueos, balaceras, quema de negocios, así como robo y quema de vehículos, ocurrieron el sábado y se prolongaron hasta las primeras horas del domingo.

Esto ocurrió en municipios como Celaya, Salamanca, Cortázar, Juventino Rosas y los Apaseos, todos ubicados en la zona de control del Cártel de Santa Rosa de Lima.

Al respecto, el sábado y domingo El Marro subió a redes sociales dos videos, el primero para agradecer a su gente el apoyo que brindó a su familia y las actividades violentas en respuesta al operativo del gobierno.

“Buenas tarde, banda, buenas tardes. De antemano les agradezco machín. por el apoyo. A todas las mujeres de todos los municipios de alrededor, por el apoyo que le están dando allá a mi familia”, dice.

“Si quisiera que me echaran la mano un poco más para arrearle con estos... Como quiera entre cabrones no pasa nada, pero esas son pinches mamadas entre las mujeres”, agregó el líder criminal.

El otro video fue dirigido a las autoridades del gobierno a que llegaron a su territorio a realizar las detenciones. “Aquí vinieron a pasarse... otra vez con toda la gente aquí, esta vez hasta mi madre... no pasa nada...”, dijo.

Destacó que no se esconde de las autoridades, a las que dijo no tener miedo y advirtió que las cosas “se va a poner de peso el kilo”.

Amagó con forjar alianzas con cualquiera de los “señores de la frontera o de Sinaloa” para hacer frente al gobierno y evitar la llegada a Guanajuato de su rival Nemesio Oseguera, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). “Primero le he de servir a cualquiera de los señores, pero a esos hijos de su madre no los voy a dejar entrar. Yo no les tengo miedo... voy a ser una piedra en el zapato”.

“No crean que porque se llevaron a mi madre... ahora pónganla como operadora financiera, jefa de cártel como lo saben hacer... por ella y por toda mi gente le voy a echar al asunto, no crean que me espantan”, dijo.

La Sedena aseguró que los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades.

Fotograma especial

Se disputa control de Guanajuato con el Cártel de Jalisco

José Antonio Yépez Ortiz, El Marro, es uno de los criminales más buscados por el gobierno de México.

Las autoridades lo consideran uno de los principales generadores de violencia. Tiñó de rojo a Guanajuato que es hoy la entidad más violenta del país con 1,911 asesinados entre enero y mayo de 2020.

Pese a su peligrosidad, a la fecha las autoridades no han ofrecido una recompensa por su captura y en al menos dos ocasiones que fue detenido lo pusieron en libertad.

El Marro, un exmiembro de Los Zetas, trabajó para David Rogel Figueroa, El Güero, excomandante de la Policía Estatal Preventiva de Chiapas, pero en 2017 se independizó tras la fractura del citado grupo criminal.

Especializado en el robo de combustible (huachicoleo), El Marro amasó una fortuna ya que prácticamente no tenía rivales en la zona y prácticamente era invisible.

Su centro de operación era el poblado de Santa Rosa de Lima, en el municipio de Villagrán, por lo que decidió bautizar con ese nombre a su organización, que en octubre de 2017 salió a la luz.

A la fecha, su organización mantiene presencia en más de una decena de municipios de Guanajuato. Entre ellos Villagrán, Celaya, Salamanca, Irapuato.

San Miguel de Allende, Valle de Santiago, Apaseo el Grande, Comonfort, Juventino Rosas, Cortázar, entre otros.

Ante la lucha que mantiene con el CJNG, él dijo ayer en un video que difundió que no dudaría en hacer alianza con otro cartel. Versiones periodísticas aseguran que desde noviembre pasado ya hizo esa alianza con el Cártel de Sinaloa.

Con la llegada de la presente administración, el nombre del Marro se popularizó por las amenazas que lanzó en mantas contra el presidente de la República, el 31 de enero y 19 de abril de 2019.

A ese grupo se le señaló como líder huachicolero y uno de los principales generadores de violencia, sobre todo por la disputa que mantienen en varios municipios de Guanajuato con el Cártel de Jalisco Nueva Generación.