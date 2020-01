Mario Delgado 'se baja' de la contienda por la dirigencia nacional de Morena

El diputado federal Mario Delgado anunció este martes que no participará como aspirante en el proceso interno para elegir al nuevo presidente nacional de Morena.

Delgado dijo que no estará en la contienda debido a que el Consejo Nacional de Morena determinó el domingo no escuchar la recomendación del presidente Andrés Manuel López Obrador de que el método de elección sea por encuesta.

“Morena se ha metido en muchos problemas por no haber escuchado la recomendación del presidente Andrés Manuel López Obrador de que la elección del presidente de Morena se hiciera a través de encuestas”, indicó el diputado.

Por ello, Delgado confió en que Morena pueda retomar el "camino de la unidad".

“El lopezobradorismo es mucho más grande que los simpatizantes de Morena. Morena tiene el reto de seguir atrayendo a todo el lopezobradorismo y garantizar la continuidad de la transformación. Entonces, ojalá se retome el camino de la unidad, de la congruencia”, comentó.

Luego de que en el partido se acordara que el proceso de elección no sea por la vía de las encuestas, Delgado Carrillo agregó lo siguiente: “No participaré porque sé que no va a salir bien”.

“Yo no voy a participar en ningún proyecto cuyo eje principal sea el desafiar la voz del presidente de la República, sería no entender nada, sería un despropósito completamente y es algo en lo que no coincido”, explicó Delgado.

Entrevistado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el coordinador de los diputados federales de Morena recordó que se pudieron ahorrar muchos problemas si hubieran escuchado a López Obrador.

“El presidente dio una recomendación muy clara, advirtiendo que podría haber muchos problemas en este proceso de renovación; por eso dijo 'utilicen las encuestas' (...) Nos pudimos haber ahorrado muchos problemas, muchos jaloneos, muchas vergüenzas y ojalá pues se retome ese camino, ojalá se escuche al presidente de la República. Mientras Morena escuchó al presidente, le fue muy y se convirtió en un fenómeno democrático, no sólo en la historia del país, sino en el mundo”, agregó.