Mario Delgado asegura que habrá consejeros del INE sin 'disfraces' ni 'mano negra'

El coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, garantizó que la mayoría parlamentaria de la 4T en San Lázaro votará por cuatro nuevos consejeros del INE “sin disfraces” y sin “mano negra”.

“Estamos ahora en la etapa de entrevistas, el Comité Técnico va a entrevistar a cada uno de los candidatos y candidatas, y ellos van a deliberar para formar estas quintetas, obviamente no hay posibilidad de ´meter mano´ de nadie, al final tendremos las quintetas y tendremos que construir el acuerdo político, porque será por dos terceras partes de los integrantes de la Cámara de Diputados como se elegirán a los consejeros y consejeras”, aseguró.

Luego de una reunión de la Junta de Coordinación Política con los integrantes del Comité Técnico de Evaluación -Diego Valadés, Blanca Heredia, John Ackerman, José Roldán Xopa, Silvia Elena Giorguli, Ana Laura Magaloni Saucedo y Sara Lovera- Delgado sostuvo que “la calidad del Comité Técnico no permitirá que lleguen al INE consejeros con intereses partidistas disfrazados de independientes”.

“No hay ninguna posibilidad de que intervenga algún legislador o partido político para elegir perfiles que actúen de manera parcial”, insistió. “No se permitirá que lleguen al instituto perfiles que se digan independientes pero en realidad actúen facciosamente a favor de ciertos partidos”, remarcó.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política celebró la reanudación del proceso de selección que fue interrumpido en marzo a causa de la pandemia por COVID-19, e informó que el próximo 16 de julio el Comité Técnico deberá entregar cuatro quintetas que serán analizadas por los diversos grupos parlamentarios.

“Estamos en la etapa donde hay 60 finalistas, 30 hombres y 30 mujeres y el Comité Técnico tiene la responsabilidad de seleccionar a cinco perfiles idóneos para cada uno de los cuatro lugares que se van a ocupar. Nos van a entregar cuatro quintetas el próximo 16 de julio. Dos de esas quintetas deben estar formadas exclusivamente por mujeres, para asegurar la paridad de género al interior del Consejo del Instituto Nacional Electoral”, dijo.

Delgado destacó la importancia de haber integrado el Comité Técnico con perfiles realmente independiente de una reputación intachable que no van a actuar de manera facciosa.

Acusó que anteriormente “quienes elegían evaluaban a los candidatos a consejeros del INE eran ex diputados, ex gobernadores, ex senadores, ex abogados de los partidos; desde ahí se tenía el control para ir marcando tendencia en quién iba a ser consejero, en una distribución de cuotas políticas de los partidos y, finalmente, actuaban de manera parcial. Hay tantas historias de fraude, abusos, que vivimos a lo largo del tiempo”.

“Entonces, ahora no será así; no hay ninguna posibilidad de que intervenga ningún legislador, ningún partido político, en la voluntad de estos consejeros, que además es por mayoría sus decisiones”, sostuvo.