Margot Robbie protagonizará la nueva 'peli' de Piratas del Caribe y otras notas para que te olvides del COVID-19

Una nueva película totalmente diferente de los Piratas del Caribe, un logro una mujer trans Jari Jones, la apertura de un nuevo autocinema y más te tenemos este viernes.

Margot Robbie protagonizará película de 'Pirates of the Caribbean’

La actriz australiana Margot Robbie será la protagonista de una nueva película de Disney de Piratas del Caribe.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, esta no será un spin-off sino más bien una historia original con nuevos personajes.

Robbie también fungirá como productora y Christina Hodson estará a cargo del guión. Jerry Bruckheimer, productor de los Piratas del Caribe, está a cargo también de producir este nuevo proyecto.

Pirates of the Caribbean es una de las franquicias de películas más lucrativas de todos los tiempos, recaudando más de $ 4.5 mil millones en cinco largometrajes, señaló The Hollywood Reporter.

El astronauta que perdió un espejo en el espacio

Un astronauta en una caminata espacial perdió un pequeño espejo cuando salió de la Estación Espacial Internacional para reparar una batería, añadiendo este viernes un trozo de chatarra a los millones que orbitan la Tierra.

El comandante Chris Cassidy dijo que el espejo se alejó flotando a unos 35 centímetros por segundo.

El Control de Misiones informó que el espejo se desprendió del traje espacial de Cassidy. El objeto perdido no representa una amenaza para la caminata espacial ni para la estación, señaló la NASA.

Aunque millones de trozos de chatarra espacial flotan alrededor de la Tierra, más de 20 mil objetos, incluyendo partes de cohetes viejos y satélites desactivados son lo suficientemente grandes para ser rastreados para proteger la seguridad de la estación internacional y satélites activos.

Los astronautas en caminata espacial llevan un espejo en cada manga para tener una vista más amplia cuando trabajan. El espejo mide apenas 12.7 x 7.2 centímetros.

Cassidy y Bob Behnken, quien le siguió, sin incidentes, completaron la primera de al menos cuatro caminatas para reemplazar viejas baterías.

Jari Jones, la actriz trans que será la nueva cara de Clavin Lein

La actriz trans Jari Jones es la nueva imagen de campaña de Clavin Klein, como parte de la celebración del mes del orgullo LGBTIQ+.

Esta campaña lleva el lema #ProudOfMyCalvin ("Orgullosa de mis calvins").

Jari Jones es una actriz afroamericana, transgénero, de talla grande y partidaria de #BlackLivesMatter.

"Hay momentos muy reales de los que escuché que te ayudan a sentirte afirmado incluso cuando no te ves a ti mismo", escribió Jones junto con fotografías festejando este logro.

Ella fue la primera productora afroamericana trans en ser reconocida en el Festival de Cine de Cannes, lo que le valió salir en publicaciones como Nylon, The New York Times, Essence, Teen Vogue, PAPER y Vogue.

Espectáculos al aire libre y desde tu auto

"Estamos seguros de que extrañas el cine tanto como nosotros". Por eso, la Arena Ciudad de México abrirá el espacio 'Open Air.Mx', en don de se presentarán películas y shows en vivo con un formato autocinema y autoconciertos.

Este nuevo lugar abrirá el próximo 4 de julio con una cartelera que incluye filmes como Minions, Scareface, Mi Villano Favorito, Gladiador, entre otras.

Además, el espectáculo Paw Patrol, con la producción de Alejandro Gou, se presentará el domingo 12 de julio en tres funciones.