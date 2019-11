Margarita Ríos-Farjat, Diana Álvarez y Ana Laura Magaloni conforman terna para la Suprema Corte

Diana Álvarez, subsecretaria de Gobernación, la académica Ana Laura Magaloni, y Margarita Ríos-Farjat, actual jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT) conforman la terna que el presidente Andrés Manuel López Obrador enviará al Senado para elegir a la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

"Son tres mujeres con muy buena trayectoria académica y en el servicio público, de modo que los senadores van a poder elegir como siempre, en libertad", dijo el mandatario en su conferencia de prensa.

La propuesta es para ocupar la vacante que dejó el exministro del organismo, Eduardo Medina Mora, tras su renuncia al cargo en octubre.

López Obrador subrayó que no habrá injerencia del Ejecutivo en la elección de la nueva ministra de la Suprema Corte.

"Para decirlo coloquialmente, no hay línea, o la línea es que no hay línea, no es enviar una terna y mandar palomas mensajeras al Senado para informar a los legisladores que tenemos preferencia por una de las abogadas", explicó.

El presidente confirmó el jueves que enviaría una terna formada solo por mujeres, esto en el marco de la firma del Acuerdo por la Igualdad.

"Creo que de los 10 ministros hay tres mujeres. No, dos. Por eso casi es un clamor el que la propuesta de la terna sean mujeres, pero todo eso lo estoy analizando", apuntó en octubre, cuando sugirió que tomaría esa medida.

La Suprema Corte está compuesta por 11 ministros, incluido el ministro presidente. Actualmente solo hay dos mujeres: las ministras Norma Lucía Piña Hernández y Yasmín Esquivel Mossa (quien fue propuesta por el presidente).

López Obrador indicó que aún no cuenta con los posibles perfiles para sustituir a Ríos-Farjat o Álvarez en el SAT y la Secretaría de Gobernación, en caso de que una de ellas sea elegida como ministra.

"Voy a esperar a que decida el Senado. De todas maneras les va a llevar algún tiempo porque hay un procedimiento que tienen que cumplir. Ya cuando decidan, vemos", mencionó.

El presidente @lopezobrador_ anunció la terna para elegir a la nueva ministra de la @SCJN: Margarita Ríos-Farjat, Diana Álvarez y Ana Laura Magaloni, la conforman. “No hay injerencia del ejecutivo en el legislativo”, aseguró el mandatario. pic.twitter.com/lBOVpViANd — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) 22 de noviembre de 2019

¿Quiénes son las candidatas a la Suprema Corte?

Margarita Ríos-Farjat

*Es la actual jefa del Servicio de Administración Tributaria. Fue nombrada por López Obrador para el cargo en diciembre de 2018.

*Es abogada por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

*Además cuenta con una maestría en Derecho Fiscal por la misma institución y con cursos de especialización impartidos por el Instituto de la Judicatura Federal.

*Se desempeñó como trabajadora del Poder Judicial de la Federación entre 1996 y 1999.

Diana Álvarez

*Es subsecretaria de Gobernación, en específico, de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos.

*Es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) con mención especial.

*También cuenta con una maestría en Administración de Empresas (MBA) por la Universidad de las Américas.

*Laboró como catedrática por más de 15 años en materias como Derecho Constitucional, Garantías Individuales, Teoría del Estado, Sistema Político y Legislación Electoral.

Ana Laura Magaloni

*Es investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en específico de la División de Estudios Jurídicos.

*Es doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, además de licenciada en la misma carrera por el ITAM.

*Cuenta con estudios en el Centro de Especialización Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.