Marcos Miranda, reportero de Veracruz, denuncia nuevas amenazas

Veracruz, Ver.- El reportero veracruzano Marcos Miranda Cogco, también conocido como Marmiko, denunció este lunes a través de redes sociales que ha sido víctima de nuevas amenazas en contra de su seguridad y la de su familia.

El periodista aseguró que le hicieron llegar mensajes en los que le dicen que lo van a matar a él y a sus seres queridos, por lo que teme por su seguridad, luego de haber sido secuestrado la semana pasada.

En ese sentido, hizo un llamado a las autoridades y a organizaciones de protección a periodistas para que lo ayuden a dejar Veracruz, e incluso, si es posible, lo saquen del país para ir a un lugar donde pueda estar seguro.

“Me acaban de volver a amenazar, que me van a disparar, que me van a matar, que van a matar a mi familia y no hay una organización que me pueda ayudar (…) que me saquen de aquí a mí y a mi familia, ¿qué esperan?”, dice en un video.

En la grabación, Miranda Cogco se encuentra a bordo de un vehículo, en donde la cámara se mueve constantemente, porta el collarín recetado por el médico y pide por su vida.

Asimismo, señaló que el Gobierno del estado lo dejó sin ningún tipo de protección a pesar de que se le había prometido que habría elementos de la Secretaría de Seguridad Pública que fungirían como sus escoltas.

“La patrulla se ausentó, no están haciendo bien su trabajo, me sigue un taxi y ahí están las evidencias”, señaló en otro video.

Acusó que existen contradicciones por parte del Gobierno del estado de Veracruz en torno a su liberación.

“Es una farsa, es una farsa que tendieron sobre mí”, sentenció.

Miranda Cogco fue secuestrado la semana pasada por un grupo armado, los cuales lo tuvieron retenido por más de 12 horas hasta que la SSP logró rescatarlo luego de un supuesto enfrentamiento. Fue finalmente liberado el 13 de junio.

El mismo día, en entrevista para Grupo Fórmula, Miranda contó que los captores afirmaron haberlo detenido "por chismoso", pero después le dijeron que sería liberado pues su secuestro había sido producto de "una confusión" y que "el patrón" había dado la orden de que lo soltaran.

El periodista indicó que los secuestradores lo dejaron en un vehículo, en el que fue encontrado por los elementos de Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz.