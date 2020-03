Marcos Fastlicht ayuda a López Obrador a vender aviones en EU

El empresario Marcos Fastlicht, asesor del presidente Andrés Manuel López Obrador, será el encargado de realizar las gestiones ante el gobierno de Estados Unidos para la venta de 72 aeronaves, aviones y helicópteros, que eran usados por ex funcionarios de las administraciones pasadas.

También conocido por ser suegro del magnate Emilio Azcárraga, Fastlicht acudió la tarde de este martes a la oficina del Presidente para hablar sobre los posibles compradores de las aeronaves, a cambio de equipo médico, entre ellos -dijo- se encuentran varios gobiernos, pero, principalmente el de Donald Trump.

“Ayudarlo (al Presidente) a vender los equipos que van a subastar, buscar intercambio con otros países, que se queden con las aeronaves a cambio de equipos médicos, más o menos la misma tesis que el avión”, refirió ante reporteros a su salida de Palacio Nacional.

Explicó que las negociaciones se realizarán con gobiernos de otros países, porque “realmente aquí nadie puede dar equipos a cambio".

Sin embargo añadió que el más viable, “por la cercanía, por el tamaño de su economía, es Estados Unidos”.

“Yo le ayudo al Presidente en lo que me pida es algo que quiero abocarme. Son activos que están muertos, entonces en eso estoy”, puntualizó.

“En seguridad, se requiere más que un abrazo”

Marcos Fastlicht reconoció que aunque el cambio en materia de seguridad es todo un proceso, que no se da en un año, a veces “hay que ser un poco más duro que sólo un abrazo”.

A su salida de una reunión con el Titular del Ejecutivo Federal, advirtió que para ganar confianza en los mercados financieros debe haber “reglas estrictas, reglas claras, para ganar seguridad para la inversión”.

“El capital sólo responde a tres cosas: seguridad, seguridad y seguridad”, apuntó.

Sin embargo, advirtió que “el adversario no es fácil, no es sencillo, no es humano, y a veces hay que ser un poco más duro que solo dar un abrazo”.