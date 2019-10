Marchan migrantes en Chiapas; exigen se les permita continuar a EU

TAPACHULA.- Miles de migrantes, nuevamente, marcharon desde su campamento hasta la plaza principal de Tapachula, ante el encierro que viven en la Estación Migratoria Siglo XXI.

“Mexicanos, nosotros no queremos aquí. Denos el salvoconducto para seguir el viaje. Acá no podemos trabajar, no tenemos dinero para comer. No tenemos nada. Recorrimos ya muchos kilómetros. A muchos se les perdieron sus hijos en la selva. Por favor, señor Presidente, déjenos pasar”, dijo durante la marcha José, uno de los pocos migrantes africanos que hablan español.

Miles de migrantes permanecen varados en la ciudad de Tapachula, algunos en campamentos hechos con bolsas de plástico o casas de campaña, afuera de la estación migratoria. Otros esperan en albergues o viviendas donde habitan hasta 30 personas. 50 mil han solicitado refugio en México, pero las instituciones están rebasadas y la espera de una respuesta se ha prolongado por meses.

En el caso de los migrantes africanos, llevan 43 días en plantón en la explanada exterior de la estación migratoria en exigencia de un pase de salida que les permita seguir su viaje. Algunos quieren llegar a Estados Unidos, pero gran parte ya marcó Canadá como destino.

Sin embargo, las autoridades mexicanas les han negado el recurso en diversas ocasiones, mientras que los migrantes acusan que el Instituto Nacional de Migración viola la ley migratoria.