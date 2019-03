Marchan en Jalisco a un año de la desaparición de tres estudiantes de cine

GUADALAJARA.- La comunidad estudiantil del Centro de Artes Audiovisuales (CAAV) realizó una caminata conmemorativa a un año de la desaparición de Javier Salomón Aceves, Jesús Daniel Díaz, y Marco Francisco García Ávalos, estudiantes de cine.

Durante la marcha estuvieron presentes los familiares de los estudiantes, quienes solicitaron a la Fiscalía General de la República (FGR) acciones inmediatas para que la Fiscalía General de Jalisco le entregue el caso.

"Nosotros acudimos a la ONU para darle seguimiento a la investigación de nuestros hijos, porque sabemos realmente que no hay pruebas científicas, no hay nada que diga que nuestros hijos ya no están, y por esa razón nosotros seguimos en esta lucha, en esta búsqueda incansable para que ya pronto nos entreguen a nuestros hijos" expuso la madre de Marco Francisco García, Sofía Ávalos Órnelas.

En la manifestación participaron integrantes de organismos de personas desaparecidas, y de otras causas sociales, quienes plantaron tres macetas con árboles y plantas "para que echen las raíces de la esperanza" en la glorieta de los niños héroes de Guadalajara.

Podrían salir libres

Por otra parte, el fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez reconoció la posibilidad de que sean liberados los cinco imputados en el caso, debido a la reclasificación de los cargos y a violaciones al debido proceso.

“La posibilidad de que obtengan una libertad es una de las circunstancias que, a juicio, siempre se pueden dar, lo que nosotros hemos precisado es que hubo un desaseo y una falta de, digamos, falta de profesionalismo al momento de llevar a cabo algunas de las diligencias, algunas de las investigaciones, qué esperamos, no trasciendan en el fondo del asunto, pero es una posibilidad”, sostuvo el fiscal.

Señaló además que se detectaron una serie de inconsistencias que la Fiscalía General de la República, en su momento, dará a conocer, “ante esas circunstancias estamos tratando de colaborar lo más estrechamente para lograr el mejor resultado, pero aquí el que resuelve es el juez y estamos a expensas de ese resultado”, dijo.

El pasado 19 de marzo, los jóvenes fueron secuestrados cuando salían de una finca donde realizaban una tarea escolar. Según las autoridades, habrían sido asesinados por miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación, tras confundirlos con miembros del grupo antagónico 'La Nueva Plaza'.

Los detenidos imputados Gerardo 'N', 'El Cochi'; Omar 'N', 'El QBA'; Jonathan 'N', 'Kalimba'; Miguel Ángel 'N', 'El Tuntún' o 'Chaparro', y Jonathan Josué 'N', 'El Choco' siguen encarcelados.