'Marchamos porque nos queremos vivas, libres y sin miedo', contestan colectivos tras críticas

Tras la marcha del viernes contra la violencia de género, organizaciones y usuarios respondieron a las críticas por algunos disturbios registrados durante las protestas.

En la tarde del viernes, asistentes a las demostraciones realizaron pintas en algunos edificios cercanos a la Glorieta de Insurgentes y monumentos sobre el Paseo de la Reforma.

Los actos fueron criticados en redes sociales con la etiqueta #EllasNoMeRepresentan.

Al respecto, se refirieron algunos contingentes que participaron en la marcha, mediante publicaciones en sus redes sociales.

Este fue el caso del colectivo Mujer-ENTS Organizadas, que acompañó una ilustración en su página de Facebook con el mensaje “Con que te indignan unas paredes pintadas… Órale pues, límpialas con tus lágrimas”.

En otra imagen, el grupo señaló que las consecuencias de los feminicidios son irreversibles con una fotografía con el texto “Limpiar la pared es fácil. Miranda, Aidee y Jenifer no volverán.

Por otra parte, el grupo Gamers Feministas publicó que “ojalá odiarán tanto a los violadores como odian a las vándalas”, señalaron en su página de Facebook.

Ojalá odiarán tanto a los violadores como odian a las vándalas Publicado por Gamers Feministas en Sábado, 17 de agosto de 2019

El colectivo Marea Verde México compartió el mensaje de la usuaria Ángelica Gabriela sobre este asunto.

"Hicimos cientos de marchas pacíficas y no nos escucharon. Lanzamos un poco de diamantina y dijeron que 'esas no eran las formas'. No tuvimos de otra, más que incomodarlos. Apuesto a que no les gustan nuestras nuevas 'formas', sus medios ya nos condenan. Sin embargo, ahora nos están mirando, escandalizados, pero atentos", dice el mensaje.

¿Recuerdan a la que bailó? Bueno... no queremos ser un meme Publicado por Marea Verde México en Sábado, 17 de agosto de 2019

El colectivo Rosas-Rojas señaló, por otra parte, que las movilizaciones de esta semana en la capital del país son consecuencia del “hartazgo” que existe contra la impunidad.

“¡Basta de violencia institucional y policial! Marchamos porque nos queremos vivas, libres y sin miedo”, publicó el grupo.

En Twitter, varias personas manifestaron también sus críticas por el énfasis que se ha dado a las pintas a edificios.

"Si para ti es más indignante que rayen una pared y rompan algunos vidrios que todas las mujeres desaparecidas, asesinadas, violadas y agredidas, entonces con gusto puedes dejar de seguirme, es más, bloquéame", publicó la usuaria yversorta113.

Si para ti es más indignante que rayen una pared y rompan algunos vidrios que todas las mujeres desaparecidas, asesinadas, violadas y agredidas, entonces con gusto puedes dejar de seguirme, es más, bloquéame.#EllasSiMeRepresentan pic.twitter.com/KAG3VnKzRf — Ybonna la Bona (@yvesorta113) 17 de agosto de 2019

"¿De verdad no se dan cuenta de que ya no hay otra manera? Se ha hecho de todas las maneras y siguen matando, desapareciendo y violando mujeres y nos siguen tachando de locas histéricas", señaló la usuaria Vanessagb_ sobre las protestas del viernes.