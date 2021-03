Marcha por las LeBarón se realizará en Bavispe

Miembros de la familia LeBaron anunciaron una marcha para este lunes, Día Internacional de la Mujer, para recordar a las cinco mujeres, y tres varones niños, asesinadas el 4 de noviembre de 2019 en Bavispe, Sonora, a manos del crimen organizado.

“A nosotras también nos faltan”, escribió Adrián LeBaron. “Siguen tan presentes, tan nobles, tan hijas, tan madres, tan dignas que nadie, nunca, podrá arrebatarnos ese recuerdo”, agregó.

En un mensaje escrito en sus redes sociales, anunció la caminata que realizarán éste lunes, la cuál saldrá del Panteón a la Iglesia de la Colonia LeBaron, misma que iniciará a las 3 de la tarde. “Vengan de morado por favor”.

En el mensaje recordó los hechos de Bavispe. “Un 4 de noviembre de 2019 fueron víctimas de un México sórdido, descomunal, que hizo correr entre nuestros dedos, cenizas de nuestras amadas mujeres”.

Señaló que ese día murieron 5 mujeres de su comunidad, Dawna, Kristina, Rhonita, Krystal, y Tiana de sólo 8 meses.

“¿Saben por qué iban solas 5 mujeres? Porque agarraban a sus chamacas y chamacos y sin importarles el camino terregoso, eran capaces de cambiar las llantas de cualquier camioneta, o cargar y descargar maletas para ir a ver a sus madres y padres.

“Iban solas porque no tenían miedo, ¿qué les podía pasar si ese camino se lo sabían hasta con los ojos cerrados? y así me las imagino, cerrando por última vez sus ojillos, que seguramente fueron buscando proteger a ellos”, agregó.

Dijo que la marcha es por las mujeres, “que ya no pueden, las de nuestra tierra y las de todos lados, por todas las que no pudimos conocer, pero nos han hecho extrañarlas”.

Pero también “por las desaparecidas, por las que no volvieron a casa y por las que aún esperan, por la madres, por las huérfanas, por las mexicanas, por las que salieron de la maquila, de la escuela, del trabajo, por las que no encontraron el camino de regreso, por las que lucharon, por las que se congelaron, por las que ya no pudieron… por las que ya no pueden”.