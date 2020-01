Marcha de Cuernavaca a la CDMX, el primer paso de una fuerza ciudadana contra la delincuencia: Lebarón

La marcha que se prepara para el próximo jueves de Cuernavaca a la Ciudad de México es el primer paso para la construcción de una fuerza ciudadana contra la delincuencia en el país, afirmó el activista Julián LeBarón.

“Consideramos que la solución para enfrentar la violencia debe venir de la ciudadanía”, sostuvo en entrevista para El Financiero, en la víspera de la caminata que encabezará junto al poeta Javier Sicilia y en la cual participarán 300 integrantes de su familia.

La marcha partirá este jueves a las 9:00 horas de la Paloma de la Paz en Cuernavaca y se espera que llegue el sábado a la capital del país y el domingo iniciará un último recorrido de la Estela de Luz al Zócalo.

Consideró que la situación ha afectado a todo el país en los últimos años y que solo en lo que va del actual gobierno, ha dejado cerca de 40 mil mexicanos muertos.

El pasado 4 de noviembre seis niños y tres mujeres integrantes de la familia LeBarón fueron asesinados por un grupo criminal en la brecha que comunica los poblados de Janos, en el noroeste del estado de Chihuahua, con Bavispe, Sonora.

“Vamos a sacar el dolor caminando y promover la responsabilidad que se requiere para enfrentar el problema y ya dejemos de dividirnos en este tema”, añadió LeBaron, quien dijo, es un llamado a la ciudadanía para luchar también contra el abuso de poder.

El pasado 13 de enero el presidente Andrés Manuel López Obrador acudió a Bavispe para reunirse con los deudos, pero cuatro días después un grupo de delincuentes dejó en calidad de pueblo “fantasma” a la localidad de Las Pomas, en el municipio de Madera.

“No puede ser que esto suceda a horas de que el presidente estuvo en la zona, custodiado por un numeroso equipo de seguridad”, expuso Julián.

También culpó de la situación al Estado porque ha monopolizado la justicia en el país, desde el poder Legislativo, que no ha diseñado leyes que castiguen verdaderamente a quienes delinquen hasta el Judicial, que pareciera garantizar que siempre haya injusticias, y al Ejecutivo que ha sido incompetente en sus actos.

Lamentó que no haya forma de castigar esta incapacidad, pues el ciudadano al percatarse de que los nuevos funcionarios no funcionan, tiene que esperarse (en este caso) cinco años para que lleguen otros al cargo y esperar a ver si este no resulta incompetente y corrupto.