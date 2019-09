Mansión de Zhenli la compré con dinero de mi familia para ayudar a los atletas: Carlos Bremer

Carlos Bremer, empresario regiomontano propietario de Grupo Value y quien adquirió la mansión de Zhenli Ye Gon en la subasta del SAE, dijo en entrevista con Adela Micha que la compra la realizó con recursos de su familia, con la única intención de ayudar a los atletas de la delegación que acudió a Lima 2019.

Bremer contó en entrevista para En EF y Por Adela de El Financiero que en un inicio no estaba enterado ni interesado en adquirir la mansión, hasta que supo que el dinero recaudado se iría a manos de los deportistas.

"Veo una iniciativa histórica del presidente, que se le ocurre vender activos para darle el dinero a los atletas que nunca han recibido un apoyo de esa magnitud. Pensé: 'yo, que me juzgan de ser un apoyador del deporte, no me puedo quedar con los brazos cruzados'", dijo.

Bremer señaló que se anotó a la subasta el viernes previo a las 15:00 horas y luego de reunirse con sus principales asesores y consultarlo con su familia, quienes también aportaron con recursos.

"No usé dinero de la empresa. Les dije a mi familia, a mis hijos, me voy a jugar el dinero de ustedes, pero quiero decir en mi vida que fui parte de esta gran iniciativa. Ellos me dijeron: 'dale para adelante papá'", indicó.

Señaló que no es la primera vez que apoya a deportistas olímpicos aunque nunca había logrado hacer una aporte de la magnitud de la compra de la mansión.

"Es algo que llevo haciendo desde hace muchos años, algo que me costaba cinco millones de pesos, 10 millones de pesos. Pero siempre lo he hecho", señaló.

Contó que el espíritu de ayudar a los deportistas se lo inculcó su padre, quien tenía un negocio de uniformes deportivos que confeccionaba prendas para 50 equipos de béisbol de ligas menores. De ellos, únicamente cobraba a dos.

"Era algo que yo ,e decía a mi papá '¿por qué? así nunca vamos a salir', y él me decía, son los únicos dos equipos que me los pueden pagar. Tengo que ayudar al resto", contó.

Carlos Bremer compró la mansión del empresario de origen chino Zhenli Ye Gon, recluido en el penal del Altiplano desde 2007, en 102 millones de pesos.