‘Maniobra’ del PRI para presidir San Lázaro fracasa y Noroña sigue ‘vivo’

La “maniobra” del PRI fracasó y se le cayó su intento de ganar ayer la votación con mayoría calificada y lograr la presidencia de la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados.

A pesar del “manotazo” y del fuerte regaño del presidente Andrés Manuel López Obrador a los partidos de la 4T –principalmente al PT– para que “respeten la ley, no hacer lo mismo que las mayorías de antes, nada de ‘maniobras’ por cargos, nada de hacer cosas que a todas luces son indebidas”, y que permitieran al PRI presentar su propuesta para la presidencia de la Cámara de Diputados, 112 votos en contra y 64 abstenciones de Morena y del PT echaron abajo la propuesta de Dulce María Sauri como presidenta.

La planilla avalada por todos los coordinadores parlamentarios –con excepción del PT– en la Junta de Coordinación Política sólo obtuvo 278 votos a favor, por lo que no alcanzó la mayoría calificada de las dos terceras partes de los 454 diputados que acudieron, que debieron ser al menos 302 sufragios.

De acuerdo con la Ley Orgánica, continuará en la presidencia la panista Laura Rojas hasta el 5 de septiembre, en tanto continúan las negociaciones, y recibirá hoy el II Informe del Presidente.

No fue suficiente la estrategia y “maniobra” del PRI de cooptar, o tomar prestados “por 15 minutos para la elección de la mesa”, como acusó el PT, a cuatro diputados del PRD: Antonio Ortega, hermano de Jesús Ortega, líder de la corriente perredista de Nueva Izquierda; Guadalupe Almaguer, Abril Alcalá y Jesús Pool, quien apenas hace semanas dejó la bancada del Morena.

El Presidente recalcó en su mensaje que “la política es un imperativo ético, si está establecido de que para el tercer año es para quien obtuvo el tercer sitio se tiene que respetar, se tiene que actuar con rectitud, no estar maniobrando de última hora por los cargos. No es triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales”.

Recordó que “es como pasó hace un año (cuando Porfirio Muñoz Ledo buscó a toda costa reelegirse e impedir entregar la mesa directiva al PAN como segunda fuerza). Yo di mi opinión. Quiero y respeto muchísimo a Muñoz Ledo, pero de acuerdo al reglamento el primer año la presidencial del Congreso corresponde al partido que tiene más Diputados y así sucesivamente”.

Aclaró que “desde luego van a decidir ellos (los diputados) y lo tienen que hacer con libertad, pero el colmo sería que acomoden las cosas a la medida de alguien, de algún partido y luego me echen la culpa a mí, la prensa conservadora”, se quejó.

Aunque votaron a favor y avalaron la “maniobra” del PRI, desde el PAN, el coordinador, Juan Carlos Romero Hicks, criticó también el “huachicoleo” de diputados en San Lázaro, en aras de conseguir la Presidencia de la Cámara.

“Nosotros no simulamos, no hacemos ‘huachicoles’, nosotros somos custodios de la legalidad y de la transparencia”, expresó y admitió que “hoy es el tiempo de honrar tres aspectos: la ética, la legalidad y el valor de la palabra”.

El coordinador del PRI, René Juárez, “tendió la mano” a Morena, les pidió su voto, pero no fue escuchado. “Amigas de Morena y amigos de Morena, les extiendo la mano amiga y el respeto permanente”, les dijo. “Coincidir no es sucumbir”, dijo, y llamó a dejar atrás “la diatriba, la descalificación, la calumnia y las mentiras”, porque en el PRI “se equivocan las personas, no las instituciones”, aseguró.

Noroña se autonombra presidente de la Cámara

El líder de los diputados del PT, Reginaldo Sandoval, consideró que “es moralmente inviable que el PRI presida la mesa directiva” de la Cámara de Diputados.

En el PT “tenemos la legitimidad y la legalidad para presidir la mesa directiva; llegamos como tercera fuerza y somos la tercera fuerza. Al Presidente lo malinforman. En el PT somos de la 4T, pero no somos ciegos. Somos conscientes, somos revolucionarios, somos transformadores, somos de la autocrítica”, expuso.

El vicecoordinador, Gerardo Fernández Noroña, celebró en tribuna: “¡Yo ya soy presidente de la Cámara en el corazón del pueblo de México y con eso me basta, con eso me siento muy orgulloso. Estoy en el corazón de la gente, estoy en su respaldo, estoy en su presencia, estoy en sus pensamientos, estoy en sus oraciones”.

Alertó que él se opone a que el PRI presida la Cámara de Diputados, porque “si algo le pasa al Presidente” y llegara a faltar en algún momento, quien esté al frente de la Mesa Directiva asumirá el poder de la Presidencia de la República.

“No podemos permitir que un partido que la gente envió al basurero y hasta la quinta fuerza hoy presida la Cámara de Diputados. Son una pandilla de criminales”, dijo. Gerardo Fernández Noroña, del PT, ayer.

Posteriormente, Fernández Noroña afirmó este lunes que sigue vivo en su intención de presidir la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

"Sigo vivo en mi intención de presidir @Mx_Diputados ", escribió en su cuenta de Twitter.

Presidente de la Cámara alta afirma que “elección no debe frenar al Senado”

El Senado, si bien no es ajeno a los procesos electorales, no puede caer en una parálisis legislativa, aseveró el nuevo presidente de la mesa directiva de la Cámara alta, Eduardo Ramírez.

El senador de Morena ayer fue electo por el pleno, con 101 votos a favor de un total de 113 emitidos, como presidente de la mesa directiva para conducir los trabajos de la Cámara alta en el tercer año de ejercicio de la LXIV Legislatura.

Al rendir protesta junto con los vicepresidentes Imelda Castro (Morena), Guadalupe Murguía (PAN) y Jorge Carlos Ramírez Marín (PRI); los secretarios Margarita Valdez (Morena), Verónica Delgadillo (MC), Nancy de la Sierra (PT) y María Merced González (Morena), el legislador chiapaneco destacó que el país pasa por momentos complejos, ya que la realidad que ha traído la pandemia, exige redoblar esfuerzos.

“El Senado no puede ni debe detenerse, por el contrario, está llamado a conciliar para construir y ofrecer las respuestas que el país requiere. Los convoco a que, en la definición de la agenda, se privilegie el bien común a las personas y la protección de los derechos humanos”, señaló.

Aseguró que en su desempeño será un facilitador para el trabajo legislativo; promoverá el diálogo y la tolerancia, el derecho a disentir, el respeto a la pluralidad y las decisiones de la mayoría serán eje en la conducción de los debates.

“Con los otros poderes, el Ejecutivo y el Judicial, me conduciré con un sentido estrictamente republicano. Con las entidades federativas habrá diálogo, apertura y respeto al federalismo. Con diplomacia parlamentaria, se añadirán nuevos lazos a los vínculos que nos estrechan con la comunidad internacional”, afirmó.

La senadora Mónica Fernández Balboa, quien pasó la estafeta a Eduardo Ramírez, fue reconocida por los coordinadores parlamentarios por su labor profesional y plural al frente de la mesa directiva durante el segundo año de ejercicio de la LXIV Legislatura.

La senadora Mónica Fernández agradeció “la confianza y generosidad” de los legisladores a su gestión y reconoció a sus compañeros de este órgano de gobierno.

Por otra parte, el pleno de la Cámara alta aprobó un acuerdo mediante el cual se crearon cuatro nuevas secretarías de la mesa directiva con el objetivo de que la pluralidad se vea reforzada.

Esas cuatro secretarías serán ocupadas por los senadores Ricardo Velázquez Meza (Morena), Guadalupe Saldaña (PAN), Verónica Noemí Camino Farjat (Partido Verde) y Eunice Renata Romo Molina (PES). Con información de Eduardo Ortega