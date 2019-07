Mandaron un grupo a provocar a hotel donde me hospedaba, acusa AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó este sábado de "provocadores" al grupo de personas que se presentó en la noche del viernes en el hotel en el cual se hospedó en Ciudad Valles, San Luis Potosí.

"Ayer que llegué a dormir a (Ciudad) Valles me mandaron un grupo para provocar, que se meten al hotel y querían hasta meterse en la habitación, provocando. Les dije 'aquí estoy' y me bajé (del carro), porque yo no traigo guardaespaldas", señaló.

El viernes, un grupo de manifestantes de la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado de Ciudad Valles llegó al hotel donde se hospedaba López Obrador debido a "la falta de atención del presidente municipal" a sus demandas.

"La única cosa que quiero es que por favor se retiren, porque no merezco que aquí, donde voy a descansar, se metan ustedes a la fuerza", expresó el mandatario.

Al respecto, López Obrador acusó que "alguien montó esta provocación", pero descartó que por ello aumentará el operativo de seguridad alrededor de su persona.

Sobre los manifestantes subrayó que deberían sentirse avergonzados. "Yo no le hago mal a nadie", agregó.