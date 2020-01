¿Mañaneras de lunes a domingo? AMLO abre la posibilidad de que las conferencias se hagan diario

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este lunes que, con el fin de combatir la desinformación, es probable que las conferencias mañaneras se hagan también los sábados y domingos.

"Un informe sobre esto (el abasto de las medicinas) y también aquí ir respondiendo a calumnias, mentiras, alarmas, noticias falsas, y si siguen así, si no nos alcanza de lunes a viernes, va a haber mañanera sábado y domingo, pero no les vamos a dejar espacios para la desinformación", comentó López Obrador.

El mandatario nacional agregó que la manipulación de la información comienza a partir del viernes -último día de la semana en que hay conferencia- y que las aclaraciones llegan hasta la mañanera del lunes.

"A lo mejor sí es necesario sábado y domingo también (hacer) mañanera para que no quede nada sin aclarar, y que no se dé pie al rumor; que podamos responder rápido y, si algo es falso, aclararlo. Si es verdadero, atender la demanda (...). Ayuda mucho que haya críticos, porque así no se oculta nada; tenemos que estar atentos y pendientes ", añadió López Obrador.