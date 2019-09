Magistrada del Tribunal de Morelos será destituida ante cancelación de extensión del cargo promovido por Graco Ramírez

María del Carmen Cuevas López, Magistrada Presidenta, y cinco magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Morelos tendrán que abandonar el cargo inmediatamente, al quedar sin efecto la extensión de su periodo de gestión que fue otorgada por el exgobernador Graco Ramírez.

Durante la LIII legislatura en 2018, los diputados, en su mayoría del Sol Azteca modificaron la ley del Poder Judicial que permitía extender por un periodo de seis años más a la actual presidenta del tribunal, cuyo periodo de gestión vencía en 2019 porque ya contaba con los 14 años de antigüedad que marca la ley.

El Periódico Oficial Tierra y Libertad dio a conocer este martes la publicación del decreto 427 del Poder Ejecutivo estatal, en donde se determinó la cancelación de la extensión a seis años del período oficial promovido por Graco Ramírez Garrido.

También los magistrados, Rocío Bahena López, Rubén Jasso Díaz, Elda Flores León, Ángel Garduño y Bertba Rendón serán removidos del cargo, al derogarse la ley que les permitía estar más tiempo.

En 2016, Cuevas López inició un juicio político contra Cuauhtémoc Blanco, actual gobernador de Morelos, por presuntamente no cumplir con la elegibilidad para competir a la presidencia municipal de Cuernavaca en 2015.

Sin embargo, en diciembre de 2018 el recurso fue desestimado por el TSJ a petición de los diputados de la LIV legislatura, en su mayoría integrada por diputados aliancistas de Morena, PT y PES.

Este intento de desafuero, fue promovido por los diputados que respaldaron todos las ‘reformas a modo’, que en su momento solicitó Graco Ramírez con el fin de evitar que Blanco fuera designado como candidato a la gubernatura de la entidad para las elecciones del año pasado.

Graco Ramírez también pidió también a los exdiputados ampliar a nueve años los periodos de gestión del titular de la Fiscalía General del Estado, Uriel Carmona Gándara y del Fiscal Anticorrupción, Juan Salazar Núñez.

CARMEN CUEVAS BUSCARÁ AMPARARSE

La titular del Poder Judicial aseguró que en las próximas horas promoverá ante las instancias correspondientes un recurso de defensa para evitar ser destituida.

Asimismo, aseguró que dicho acuerdo parlamentario no podrá proceder porque como magistrados tienen garantías constitucionales y no sólo a nivel federal, si no también a nivel internacional .

De igual modo, desconoció cuáles son las intenciones del Ejecutivo estatal, pero reiteró el llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador a respetar la autonomía del Poder Judicial.

Por otra parte, siete de veinte diputadas del Congreso de Morelos manifestaron en un comunicado su rechazo a la publicación de destitución de los magistrados del Poder Judicial y señalaron que promoverán que dicho decreto sea discutido de nueva cuenta.

Por último, hicieron un llamado al Ejecutivo estatal a no intervenir en la vida interna de los distintos poderes.