Madre se entera de la muerte de su hija por los medios; Fiscalía de Puebla no le avisó nada, asegura

Puebla.- Diana Celina González Hernández, joven de 24 años, originaria de Oaxaca, quien desapareció desde hace tres semanas tras salir de un cantabar, fue localizada sin vida sobre la autopista del Sol, en inmediaciones de la comunidad de Quetzalapa, en el estado de Guerrero.

La Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer el deceso, sin embargo, la madre de la joven rechazó la versión de la autoridad, afirmando que nunca se les informó de la muerte de su hija, de la cual se enteraron por los medios de comunicación, amén de señalar una serie de inconsistencias entre la versión de los testigos y la de la autoridad.

La joven se encontraba desaparecida desde el 20 de diciembre según fue denunciado por sus familiares. A partir de ello se llevaron a cabo las diligencia correspondientes por parte de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, en coordinación con las autoridades de Guerrero, donde finalmente fue encontrado el cuerpo sin vida.

A través de un comunicado, la FGE indicó que la hoy occisa acudió con un grupo de amigos a un karaoke-bar en la colonia Belisario Domínguez de la ciudad de Puebla, lugar en el que fue vista por última vez.

Las pesquisas para hallarla incluyeron cateos, entrevistas, análisis de cámaras de videovigilancia, dictámenes periciales, inspección en el lugar de los hechos y de vehículo, así como el rastreo con binomio canino, entre otros, a partir de las cuales se concluyó que la joven se retiró del karaoke-bar en compañía de su amigo Sergio Alonso Reyna Ocampo, quien conducía un auto Mazda negro y se dirigieron al fraccionamiento Paseos del Bosque donde él vivía.

"Se tienen elementos objetivos que indican a Sergio N. como autor material del hecho delictivo y que en el domicilio privó de la vida a la víctima, viajando para abandonar el cuerpo sobre la autopista del Sol en inmediaciones de la localidad de Quetzalapa, estado de Guerrero. Más tarde en el municipio de Huitzuco, Guerrero, se quitó la vida con arma de fuego a bordo de su auto", indica el informe.

No obstante la versión oficial, la madre de la víctima se dijo desconcertada pues la autoridad no les informó del resultado de la investigación y se enteraron del mismo a través de los medios de comunicación.

En el grupo de Facebook “Te estamos buscando Diana Cecilia”, Mariah Hernández, madre de la víctima, publicó:

"SOY LA MAMA DE DIANA CELINA ,SE QUE DEBEN ESTAR MUY CONFUNDIDOS CREANME YO SOY LA PRIMERA.EN SORPRENDERME DE DICHO COMUNICADO PUESTO QUE A MIS MANOS NO HA LLEGADO ALGO CONTUNDENTE POR LO CUAL NO SE SI LA FISCALIA ALLA DETERMINADO FINALIZAR CON LA BUSQUEDA DE MI HIJA DEBIDO A QUE ME INFORMA QUE EL RESULTADO DE LA NECROPSIA ECONOMICA QUE SE RELIZA AL CELULAR DEL SUJETO SERGIO A. R. ARROJA UNA LLAMADA DE 7 MINUTOS A UNA PERSONA DE UN NUMERO PROCEDENTE DE CUERNAVACA Y QUIEN ES SU ULTIMO CONTACTO. ME HACE PENSAR QUE ALLI ENCONTRARON TODAS LAS RESPUESTAS PRECISAS PARA DETERMINAR ESTE COMUNICADO. ESPERO LA FISCALIA TENGA TODA EVIDENCIA A LA MANO YA QUE AL HACER PUBLICA LA NOTA ESTA AFECTANDO A MI FAMILIA Y ASI MISMO A MI PERSONA. TAN PRONTO ME ENTREGUEN LAS PRUEBAS YO SERE QUIEN LES DE A CONOCER TODOS LOS DETALLES TAL Y COMO SE LOS PROMETI EN UN PRINCIPIO. CREO QUE MERECEMOS ANTE TODO RESPETO POR PARTE DE ESTAS DEPENDENCIAS. AGRADEZCO MUCHO SU PREOCUPACION.Y FINALIZO AGREGANDO QUE TODA LA INFORMACION QUE LES HE DADO A CONOCER A TRAVES DE LAS REDES ESTA SUSTENTADA CON PRUEBAS POR LO TANTO PIDO DE IGUAL MANERA ACTUE LA FISCALIA DEL ESTADO DE PUEBLA ASI MISMO EN COORDINACION CON LA FISCALIA DE GUERRERO, UNA VEZ MAS A TODOS GRACIAS POR SU APOYO Y SOLIDARIDAD".