Madrazo asegura que López Obrador estaba por encima de Calderón en actas de elecciones de 2006

Roberto Madrazo, excandidato a la Presidencia de la República en 2006, aseguró que en las actas de las elecciones de ese año el actual presidente Andrés Manuel López Obrador aparecía por encima de Felipe Calderón, quien eventualmente fue declarado ganador de esos comicios.

-¿En esa elección ganó Andrés Manuel (López Obrador)? -, fue cuestionado en una entrevista con la estación XeVT.

-En mis actas, Andrés Manuel estaba arriba de (Felipe) Calderón. En las del PRI, no sé-, contestó.

Madrazo agregó en la entrevista, que se volvió tendencia este viernes en redes sociales, que no comunicó esta información a López Obrador porque su equipo no contaba con el total de las actas de la votación.

"Si yo hubiera tenido la certeza de que en mis actas (todas) ganaba López Obrador, no hubiera tenido dudas de dárselas, pero me faltaba información, me faltaban datos, me faltaba documentación", explicó.

"Lo que me faltaba era bastante todavía, pero la tendencia favorecía a López Obrador", dijo.

Sin embargo, el priista apuntó que la información faltante no hubiera influido el resultado oficial.

"Tal vez podía haber hecho 'ruido', pero no cambiaba el resultado", remarcó.

Madrazo aseguró que por esta 'falta de certeza' tampoco avaló el triunfo de Felipe Calderón quien, a través de varios colaboradores, "quería que yo presenta las actas, como candidato del PRI, con las que iba a demostrar su triunfo".

"Así como yo no podía reconocer que Andrés Manuel ganaba, porque me falta información, pero la tendencia era clara, yo tampoco podía darle la ventaja a Felipe Calderón porque tampoco tenía la certeza", comentó.

De acuerdo con información del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), Calderón derrotó a López Obrador en las elecciones presidenciales por una diferencia de 233 mil 831 votos, es decir, una diferencia de 0.56 puntos porcentuales.

López Obrador ha calificado esa elección como fraudulenta. El jueves, afirmó que de no haberse cometido ese ‘robo’, el país no tendría los niveles de violencia heredados por administraciones anteriores.