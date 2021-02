Macario Schettino, Raymundo Riva Palacio y Pablo Hiriart, entre las columnas más leídas de la semana

Esta semana que está por concluir, los lectores de El Financiero gustaron de estas cinco columnas, las más leídas de la semana que corrió del 8 al 12 de febrero. Destaca la opinión de Macario Schettino, Raymundo Riva Palacio y Pablo Hiriart.

¿Qué tan recuperado de COVID está el presidente Andrés Manuel López Obrador en su regreso? ¿Las vacunas contra el coronavirus están enfrentando serios problemas de efectividad? ¿Qué tan fuerte está la administración de Joe Biden en Estados Unidos? Esto y más encontrarás en estos análisis.

1. El enfermo

El presidente de México dijo que recibió un tratamiento experimental que aún no se aplica a la población en general. Como jefe de Estado y de Gobierno, debe ser cuidado al extremo, comenta Macario Schettino en su columna Fuera de la Caja.

"Todo esto indica que, en realidad, la enfermedad principal que sufre, que también afecta a Trump, no tiene remedio. De eso no se ha curado, y posiblemente no exista cura para ello. Narcicismo, soberbia, megalomanía, una combinación fatal que ha estado a punto de destruir la democracia en Estados Unidos, y aquí al país entero", escribe.

2. ¿No quieren salvar vidas?

Raymundo Riva Palacio nos dice en su columna Estrictamente Personal, que las vacunas contra el COVID-19 están salvando vidas; sin embargo, algunas de ellas están enfrentando serios problemas de efectividad. En este momento se requieren más pruebas clínicas con adultos mayores, afirma.

"México no ha recibido vacunas en una semana, y el ritmo de aplicación es ínfimo. La semana pasada se vacunó a poco más de seis mil personas, cuando el gobierno calculaba un ritmo de vacunación de seis mil a ocho mil diarias, para alcanzar la meta de 104 millones de mexicanos vacunados para fin de año".

3. Biden, sujeto de alfileres

El actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aspira a recuperar el liderazgo mundial para su país.Sin embargo, su proyecto se va a estrellar si no doblega a los grandes enemigos que tiene en casa, escribe Pablo Hiriart en su columna Uso de Razón.

"El presidente Biden está urgido de que el Congreso apruebe su plan de lucha contra la pandemia y males derivados, por un billón novecientos mil millones de dólares (¿usted puede escribir esa cifra con números? ¿Y en pesos?). Para sacarlo adelante necesita el voto de casi una veintena de senadores republicanos, lo que no es fácil", escribe.

4. El panteonero y el ausente

La forma de gobernar del presidente Andrés Manuel López Obrador genera un desorden natural en su administración. Desde que fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México ignoró las líneas de mando, comenta Raymundo Riva Palacio.

"El Ejército es el mejor ejemplo de esta anarquía. Por ejemplo, López Obrador responsabilizó a la Secretaría de la Defensa que se encargara del transporte de las vacunas desde Rusia, por lo que, al carecer de logística internacional, el secretario de la Defensa, general Luis Cresencio Sandoval, contrató a DHL", comenta.

5. Salvó la campana a Sánchez Cordero

En su columna Desde San Lázaro, Alejo Sánchez Cano afirma que a Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, no le cayó como anillo al dedo el regreso a las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de enfermar de COVID-19.

"Precisamente en los días en que la titular de Gobernación llevaba a cabo esta encomienda, la Fiscalía General de la República detuvo en Acapulco al exgobernador de Puebla, Mario Marín, mejor conocido como el 'góber precioso', quien se encontraba prófugo desde abril de 2019", escribe.

