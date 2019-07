Lozoya interpone amparo contra nueva orden de aprehensión

El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, presentó este viernes un amparo en contra de la nueva orden de aprehensión en su contra por su supuesto vínculo en el caso Odebrecht.

La orden fue girada más temprano por la Fiscalía General de la República (FGR). Además, la dependencia también obtuvo órdenes en contra de Marielle 'E', Gilda 'A', Gilda 'L' y Nelly 'A', que son la esposa, hermana y madre del exfuncionario, respectivamente, de acuerdo con un comunicado de la dependencia.

"Así es (se solicitó el amparo). Sale un boletín de la Fiscalía donde dice que en el tema de Odebrecht se giraron órdenes en contra de Emilio, su esposa, su hermana y la mamá. Con todo respeto, conozco la carpeta desde 2017, cuando lo hemos defendido, y no parece ni la mamá ni la esposa. No puedo opinar hasta conocer bien los hechos y por eso me fui al amparo, para que sepamos bien", dijo el abogado de Lozoya, Javier Coello, en entrevista con Susana Sáenz en Ganadores y Perdedores, de El Financiero Bloomberg.

Coello descartó que estén buscando que el extitular de Pemex sea testigo protegido.

"No sé quién lo filtró, pero no hemos solicitado que sea testigo protegido", puntualizó.

Acerca de la petición de que otros funcionarios declaren por el caso, el litigante mencionó que ya se hizo el citatorio, pero que requieren la aprobación de la juez.

"Ya los citamos. Espero que la juez octavo saque el acuerdo. No salió hoy, pero a lo mejor sale el lunes o martes y ya veremos. Requerimos que, en este nuevo tema, nos den a conocer de qué se trata y si hay que citar funcionarios, se haga", destacó.

Por la mañana, la FGR también indicó que obtuvo las medidas de un juez de control el jueves y que las cinco personas ya cuentan con una ficha roja de la Interpol, "con relación a los delitos probablemente cometidos en el caso mencionado y que involucra a Petróleos Mexicanos".

Mediante la ficha roja, la búsqueda de los señalados puede ser ampliada a más de 190 países.

"En este asunto, que se inició en enero de 2017 y que durante años no obtuvo judicialización, hoy se han logrado las órdenes de aprehensión que sujetan a una probable responsabilidad a los involucrados", remarcó la dependencia en su escrito.

A la conexión entre Lozoya y Odebrecht se refirió Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), quien en entrevista en La Nota Dura dijo que su caso está ligado a triangulaciones entre Altos Hornos de México (AHMSA) y Odebrecht.

En 2014, PMI Comercio Internacional, empresa filial de Pemex, firmó un contrato con Agro Nitrogenados (ProAgro) para la compra de activos, y la rehabilitación de los mismos. Con esto, Pemex obtuvo la planta de Pajaritos, Veracruz. El proyecto significó una inversión de hasta 475 millones de dólares, según la petrolera.

Un mes después de la adquisición de Agro Nitrogenados, Altos Hornos de México (AHMSA) transfirió más de 3 millones 700 mil dólares a las cuentas de Grangemouth Trading Company, firma offshore de la constructora Odebrecht, según una investigación de Quinto Elemento Lab.