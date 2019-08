Lozoya alista reaparición en video para dar a conocer su 'verdad'; aún no hay fecha: abogado

Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), prepara su reaparición pública.

Lo hará en un video que difundirán sus abogados y en el que dará a conocer su verdad sobre las acusaciones que pesan en su contra, las cuales lo tienen prófugo de la justicia y con dos órdenes de aprehensión sobre él.

Javier Coello, abogado de Lozoya dijo a El Financiero que aún no hay una fecha específica para difundir ese material. “Hubo una confusión, se dijo que el 12 de agosto, pero no, no se tiene fecha aún”, dijo.

Señaló que el objetivo es que la opinión pública conozca la versión de Lozoya, de viva voz, sobre la compra de varias empresas que se hicieron en su administración al frente de Pemex. “Dará a conocer todo lo que está viviendo, su versión de lo que lo están acusando y dirá quiénes son los verdaderos responsables”, adelantó el abogado.

-¿Dirá un poco lo que usted ya dio a conocer sobre el expresidente?

-Habrá de bastantes cosas más de lo que yo he dicho, respondió.

En una conferencia que ofreció el 26 de junio, el abogado Coello reveló que en la compra de Agronitrogenados por parte de Pemex, su cliente no incurrió en irregularidades.

Anunció que pediría a un juez que se cite a declarar al expresidente Enrique Peña y los exsecretarios de Hacienda, Luis Videgaray, y de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, petición que le fue negada.

Lo que buscaba el abogado es que los exfuncionarios expliquen lo que, dentro de su ámbito de competencia, hicieron o decidieron para la compra que hizo Pemex en 2014 de la empresa de fertilizantes Agronitrogenados.

“Yo no estoy imputando al expresidente (Enrique Peña) yo lo que estoy pidiendo es que se le cite a declarar para que se aclare todo este asunto. No se trata de imputar a nadie, se trata de decir la verdad”, dijo entonces el abogado.

“Si se quiere llegar a la verdad se tiene que pensar en lograrla, caiga quien caiga…. Si quieren realmente encontrar y castigar a los responsables no es a Emilio Lozoya a quien tienen que voltear a ver”, agregó.

No prevé que su cliente se convierta en “testigo colaborador” de la Fiscalía, pero aseguró que una vez que se le vincule a proceso se analizará si se apega a algún criterio de oportunidad. Lozoya tiene dos órdenes de aprehensión, libradas por los delitos de asociación delictuosa y enriquecimiento ilícito.

Estos casos están relacionados con la compra venta de la empresa Agronitrogenados así como el caso Odebrecht.